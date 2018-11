Les stations-service "en danger"

"La situation actuelle est très très critique". C’est ce qu’affirme le gérant d’une station-service de Saint-Denis, Vincent Vellayoudom . En effet, il explique n’avoir plus aucune bouteille de gaz et malheureusement il ne serait pas le seul. Et qui dit pas de gaz, pour certains, dit pas de cuisine. "Une dame a pleuré avec moi en me disant "donne a moi une bouteille vide, peut être ne na encore un ti peu le fond, vend a moin si ou ve pa donne a moin", mi di madame, si ne na mi donne a ou gratuit mais moi la point".Les stations et supermarchés se vident en effet depuis le début des blocages, samedi dernier. Les gilets jaunes ont bloqué la SRPP ainsi que l’arrivée des porte-conteneurs au Port Est Deux représentants des gilets jaunes ont été reçus par le Préfet cet après-midi pour déposer une motion. Ils comptent maintenir les blocages "pacifiques" jusqu’à l’arrivée de la ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, prévue la semaine prochaine.