A la Une .. Les stars défilent ce dimanche à La Villa pour l'anniversaire de DJ Skam

Les boîtes de nuit peuvent à nouveau rouvrir et pour fêter le retour à la vie du monde nocturne, La Villa accueille une soirée exceptionnelle pour l'anniversaire de DJ Skam. De grands noms de la musique seront présents pour la première grosse soirée de réouverture des boîtes de nuit. Léa Churros, sensation musicale de ces derniers mois à La Réunion, fera son premier showcase. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 18 Mars 2022 à 17:15





La fête devrait être au rendez-vous (dans le respect des gestes barrières) et va durer toute la nuit, du moins jusqu'à ce qu'on entende cet échange retranscrit par Maroner et DJ Bob : "Mon pié fé mal. Mi jur, pou dansé à la fin, mi té oblizé tir mon talon..." "Aswar n'a l'aniversèr DJ Skam, nou sa va La Villa ! Nou sa va La Villa, nou sa va La Villa", pourrait-on entendre résonner ce dimanche soir.La première grosse soirée en boîte de nuit sera organisée le dimanche 20 mars à partir de 22h30 dans La Villa à Saint-Gilles pour l'anniversaire de DJ Skam.Les stars seront au rendez-vous. Léa Churros a explosé sur la scène musicale ces derniers mois avec son remix kompa du tube de Tayc " Suis-Moi ". Elle comptabilise 2 millions de vues sur YouTube pour cette seule vidéo. Son duo avec Varaine Ben, " Bébé ", compte presque autant de visionnages. Elle sera en showcase pour la première fois ce dimanche soir à La Villa.L'anniversaire de DJ Skam devrait donc marquer le retour en fanfare de la vie nocturne à La Réunion, quelques jours après l'autorisation de la réouverture des boîtes de nuit qui étaient restées fermées depuis début décembre . Il est à noter que les pistes de danse sont ouvertes mais que les boîtes de nuit sont toujours soumises au Pass vaccinal et au port du masque.D'autres grands noms de la musique locale seront aussi présents comme Mikl et St-Unit. Derrière les platines, se trouveront Dan Wayo, DJ Bob, DJ Roms, DJ Phil, DJ Samix et DJ Patrice.La fête devrait être au rendez-vous (dans le respect des gestes barrières) et va durer toute la nuit, du moins jusqu'à ce qu'on entende cet échange retranscrit par Maroner et DJ Bob : "Mon pié fé mal. Mi jur, pou dansé à la fin, mi té oblizé tir mon talon..."



