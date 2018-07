Les sports de combat: Un entraînement essentiel pour le GIGN

Les sports de combat sont là pour "adapter la bonne technique de manière à rapidement immobiliser une personne, l’amener au sol (…). Le fait de pratiquer les sports de combat ça apprend aussi à se protéger des coups", précise le capitaine.



"Les coups à la face sont interdits en gendarmerie. Quand on va avoir des frappes, ça va être surtout des frappes mains ouvertes principalement. Ce qu'on va chercher à faire, c'est contrôler l'individu, donc le saisir au niveau des membres pour l'emmener au sol et le menotter."



Le choix de la tenue vestimentaire, civil ou uniforme, dépend du milieu où les gendarmes interviennent. S’il s’agit d’un lieu public, "si on veut pouvoir approcher nos individus recherchés en toute discrétion, il faut qu’on soit en tenue civile. Pour les arrestations domiciliaires, (...) on doit s'identifier, c'est pour ça que nous sommes en uniforme, (…), gilet, casque lourd, bouclier. On doit également s'annoncer: GENDARMERIE."