A la Une . Les sportifs "extrêmes" réunionnais ont le vent en poupe en 2022

L’heure du bilan sportif a sonné pour l’année 2022. Après les sports collectifs et les arts martiaux, l’heure est venue de s’intéresser aux sports dits "extrêmes".

Par GD - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 08:59

Le surf de retour à La Réunion :



Après 17 ans d’absence, marqués notamment par la crise requin, le surf de compétition a fait son retour sur l’île en novembre dernier. Saint-Leu a accueilli l’Open de Surf où les plus grands noms locaux ont pu exprimer leur talent devant une foule heureuse de pouvoir redécouvrir ce sport en compétition.



Pouvoir surfer en compétition à domicile était une cerise sur le gâteau pour Alice Lemoigne. Quelques jours avant, elle venait de remporter son 6e titre de championne de France en longboard. Sans surprise, la championne du monde ISA 2019 a largement dominé cet open.



La partie a été un peu compliquée pour Johanne Defay, bousculée par ses adversaires sur la gauche de Saint-Leu. Celle qui prépare les JO de 2024 a tout de même remporté cette compétition et a vécu une grande année. Après une série de cinq 5e place en début de saison sur le World Championship Tour, elle remporte le G-Land début juin en Indonésie. Le même mois, elle est finaliste de l’étape brésilienne. Elle achève sa saison à la 2e place mondiale et s’est qualifiée pour le WSL Finals. Malheureusement, elle est éliminée aux portes de la finale par la septuple championne du monde Stephanie Gilmore.



L’année a également été exceptionnelle pour Maxime Huscenot. Après avoir terminé 5e du Seat Pro Netanya en Israël, il remporte le Estrella Gallica Caprica Surf Fest au Portugal. Une victoire qui fait de lui le champion d’Europe WSL 2021/2022. Il a surtout réussi à intégrer l’élite mondiale du surf pour le Championship Tour 2023 après avoir atteint les 1/4 de finale de la dernière étape des Challengers Series à Hawaii début décembre.

Escalade : Une jeunesse déjà au sommet



Ils n’ont pas l’âge pour conduire une voiture, mais collectionnent déjà les médailles. Les jeunes Réunionnais se sont illustrés tout au long de l’année à travers le monde. Dans l’épreuve d’escalade de vitesse, Manon Lebon est devenue championne du monde des moins de 18 ans à Dallas en août dernier. Il n’aura fallu que 7,47 secondes à la Tamponnaise pour gravir les 15m du parcours. Le mois précédent, elle devenait championne d’Europe cadette et senior. Elle vise à présent une qualification pour les JO de Paris.



Lors de ces mêmes championnats du monde, Marius Payet-Gaboriaud a lui décroché la médaille d’argent chez les moins de 18 ans. Le fils de l’entraîneur Philippe Gaboriaud a payé un faux-départ qui lui a coûté l’or, mais pourrait bien toucher au but en 2023.



Dans l’épreuve de bloc, c’est l’Avironnaise Oriane Bertone qui s’est illustrée. À seulement 17 ans, elle remporte la médaille d’argent des championnats de France seniors pour sa première participation. Quelques semaines plus tard, elle remporte également l’argent lors de l’étape de Séoul en Coupe du monde de bloc, la 3e en six participations. Enfin, elle décroche le bronze lors des championnats d’Europe à Munich.