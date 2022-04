A la Une .. Les soutiens locaux de Nicolas Dupont-Aignan veulent lancer la dynamique

Le parti « Debout la France » se structure dans l’île à quelques jours du premier tour et invite les Réunionnais à voter pour Nicolas Dupont-Aignan. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 06:54

Le comité de soutien de «Debout La France» de la Réunion a décidé de créer une dynamique locale autour de Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle. Un slogan pour défendre la liberté de la France, la liberté des Français, la liberté de penser, la liberté d’expression. Tout ce qui manque aujourd’hui à notre Nation pour relever les défis du XXIe siècle et résoudre les problèmes du quotidien de nos concitoyens.



Au moment où les évènements internationaux bousculent la campagne présidentielle, jamais nous n’avons eu autant besoin de porter devant les Français une espérance pour notre Nation.



Après deux ans marqués par la peur du Covid, les mensonges du Pouvoir et les atteintes aux libertés, voilà désormais la peur de la guerre, qui est largement instrumentalisée par Emmanuel Macron pour voler l’élection présidentielle aux Français.



Et pourtant, dans quelques jours, nos concitoyens vont décider de l’avenir du pays. Plus que jamais, il y a besoin d’un vrai débat avec les Français sur les solutions à mettre en œuvre pour redresser la France.



« J’ai souhaité apporter tout mon soutien à NDA en créant les comités soutien pour sa candidature à l’élection présidentielle , NDA est pour moi le candidat qui défend le mieux les intérêts de la France et des Français, c’est le candidat Gaulliste dont la France a besoin. »



- Jonathan Rivière (responsable du SUD).

- Alix Jean MERA (responsable de l’OUEST).

- Luders SEVAMY (responsable de l’EST).

-Sonny WELMANT (responsable NORD).

- Rayan ROBERT (responsable des Jeunes).



La France mérite qu’on se batte pour elle . Pour le porter ,je suis entouré d’une équipe d’hommes et de femmes honnêtes, compétents, des personnes liés par un intérêt commun pour leur ville, leur département, leur profession, leur conviction.



En effet, Nicolas Dupont-Aignan est le seul des douze prétendants à la présidence de la République à avoir présenté un programme intégralement chiffré, afin d'expliquer aux Français la façon dont il entend mettre en œuvre les mesures de redressement national qu'il préconise.



Aussi , je remercie les Patriotes sur le récent soutien de Florian Philippot à Nicolas Dupont-Aignan et l'accord qu'ils ont scellé ensemble.



Chères amies, cher compagnon, la campagne va être courte , il nous reste quelques jours pour créer la surprise.Jamais n’ai eu autant besoin de vous !



A très vite ! Sonny WELMANT , Référent départemental Debout La France de la Réunion.



