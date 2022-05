A la Une . Les soucis GSM ont perduré chez certains abonnés Orange

Par LG - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 17:41





"Dès qu’on appelle, la communication coupe au bout de 2 minutes. Certains de mes contacts ne reçoivent mon SMS que le lendemain, et d’autres, impossible de les appeler ni qu’ils M4appellent", explique ainsi une habitante de Saint-Denis signalant au passage que rien que dans son quartier de la Bretagne, une trentaine de personnes connaissent les mêmes difficultés.



Incident clos



La direction d’Orange Réunion nous donne l’explication. L’opérateur confirme qu’il a rencontré "des effets de bord liés à Courrier des lecteurs : Panne SMS Orange depuis deux jours

