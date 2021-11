A la Une . Les solutions de Band'Cochon pour décourager les pollueurs

Le site Band Cochon, qui a fêté cette semaine ses 10 années d'existence, ne baisse pas la garde concernant la chasse aux makotes. "Toujours autant de dépôts", regrette Jacques Aulet, qui aurait sûrement espéré un changement d'habitude chez certains pollueurs. Néanmoins, la médiatisation de leurs actions a semble-t-il porté ses fruits puisque les chasseurs de dépôts sauvages sont désormais au nombre de 16 dont 9 nouveaux venus. Cette semaine, ces derniers ont capturé 37 photos de dépôts sauvages à travers l'île. En voici un désolant florilège. Par NP - Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 à 08:17

- Bonjour à tous, De bonne heure je vais quotidiennement à la plage de Saint-Pierre. J'y croise tous les jours des gens estampillés CIVIS ou autre assis pour la plupart du temps ou à minima debout en groupe à discuter. Par ailleurs les poubelles débordent et des déchets jonchent le joli jardin de la plage. Quelle vision pour nous Saint-Pierrois et je ne parle pas des touristes nombreux en cette saison. Je vois parfois des "chefs" qui font signer des papiers de présence et je me suis même laissé entendre dire qu'une fois la présence signée, certains rentrent chez eux.

Je ne voudrais pas faire de la délation mais simplement je constate qu'il n'y a aucune motivation chez ces gens pour l'environnement. Pour d'obscures raisons sans doute on peut se demander pourquoi n'y a-t-il pas de responsables compétents et présents pour encadrer le travail?

De plus les deux établissements "fast food" en construction sur le front de mer ne vont rien arranger. Comment responsabiliser les clients de ces établissements de vente à emporter afin que les gens ne laissent pas leurs déchets partout?



- distribution de sacs poubelle

- pédagogie dès le collège

- taxes pour les établissements afin qu'ils puisent contribuer au nettoyage

- amendes plus importante pour les pollueurs - Les cochons, c’est comme les usagers de la route. S’il n’y avait pas de code de la route, de contrôle, de radars, de contrôle technique et … d’amendes sévères, ce serait l’hécatombe ! Pourquoi ? parce que l’homme » est un drôle d’animal qui a besoin d’être canalisé pour fonctionner. Pour la propreté de notre environnement, il n’y a pas de code, pas de contrôle, pas de radars-caméras pas de contrôles inopinés et … pas d’amendes, même symboliques. Alors, dans 20 ans on pleurera encore pour les souillures de notre environnement. Comment faire ? D’abord arrêter de dire qu’il faudrait toucher au porte-monnaie. Il faut le faire, et vite, c’est urgent !!! La pédagogie a déjà été utilisée. Aucun résultat. Arrêtons de sensibiliser. Agissons ! Donnons-nous les moyens de le faire, créons des postes de contrôleurs assermentés. Moi-même simple citoyen j’aurais des idées pour agir alors ne me dites pas que les spécialistes bien payés n’en seraient pas capables ! Seule ombre au tableau, la réticence des maires. Ils freinent au maximum tout simplement parce que leur électorat se trouve là, précisément, chez ces cochons. Ils ont pourtant toutes les cartes en main pour enrayer ce problème. Mais la politique de l’autruche est plus facile que les courageuses prises de décision. Étant bénévole moi-même dans plusieurs associations, je me refuse complètement à participer aux world cleanup day. Ramasser systématiquement la m…e des autres me dérange du plus haut point. Ce serait encourager encore plus les macotes dans leur œuvre. L’idée serait de faire travailler des entreprises privées avec l’argent des amendes de ces cochons. Surtout pas la commune, ils ne le feront pas. - Un parking SHLMR qui est devenu un cimetière automobile entièrement rempli de carcasses de voitures et fourgons éventrés. - Début du chemin des trois bassins de saint gilles - Rue du Grand Hôtel avant la résidence Nausicaa et son petit pont. Il y a aussi un matelas dans la ravine depuis des mois - Cette famille a voulu changer de sapin en plastique cette année : allez hop l’ancien est jeté sur le bord du chemin… plastique, consommation: les 2 mots (maux) du siècle - Bonjour, en balade dans les Hauts de St Leu par les sentiers, j ai rencontré quantité de déchets, c'est désespérant! Epave et déchets situés à la sortie d'un sentier arrivant sur le début de la Rue des Cotonniers. Quantité de déchets tout le long de cette rue avant d'arriver aux premières habitations. - Bonjour, nombreux déchets MacDo sous le pont de la RdT + quantité de mégots ; c'est un accès au sentier qui surplombe les bassins de St Gilles les Hauts. - Cochonnerie entre le skatepark et l'océan, cela doit sortir d'un tuyau qui a été posé récemment ! - St Benoit ... et ses plages. - Dépôts sauvages non nettoyés depuis plus de 2 semaines !!! - Riviere st louis devant le terrain de tennis rue Georges paulin - Les Avirons, abords du lycée, tous les jours. Des dizaines de sacs poubelle remplis par les riverains pour tenter de protéger la nature. Honte aux élèves concernés, au lycée et à la commune. Voici pêle-mêle quelques légendes accompagnant les photos :