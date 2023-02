Rubrique sponsorisée Les soldes vont commencer. Découvrez le mode d’emploi du TCO

Par TCO - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 11:43

Avant d’acheter, essayons de réparer. Avant de jeter, essayons de réparer, donnons, troquons, réutilisons … Allonger la vie de nos objets, c’est produire – de déchets et générer + de consommation locale, d’emplois, d’échanges, de pouvoir d’achat !

Achetons moins mais mieux Choisissons des produits conçus pour durer ! Ils peuvent être plus chers à l’achat mais durent beaucoup plus longtemps.



Faisons nous-mêmes Apprenons à réparer nos petits objets électroménagers, à fabriquer des meubles en palettes ou autres, à coudre…



Achetons groupés ou partageons certains objets et outils avec nos proches

Les achats et frais d’entretien sont divisés entre les participants et les règles de prêt sont convenues à l’avance (ex. : perceuse, poste à souder, bétonnière, broyeur à végétaux, tondeuse à gazon, etc.).



« Achetons » d’occasion avant d’acheter neuf Les brocantes, les sites d’annonces, les magasins spécialisés, Emmaüs, les objets reconditionnés, les recycleries, les

C’est en bon état, toujours moins cher !



Achetons des produits de récup’ Ils sont souvent fabriqués par des personnes en insertion professionnelle, relookés, résistants et beaucoup moins chers !

Mobilier, déco, informatique, textile, etc.

Un besoin ponctuel ? Pourquoi ne pas louer ? Lorsqu’on n’a pas besoin souvent d’un objet, mieux vaut le louer.

Nous avons des produits de qualité sans les frais d’achats ou d’entretien.

Réparons ! Le Chambre des Métiers et de l'Artisanat nous propose un annuaire des réparateurs sur le site : www.reparer.re