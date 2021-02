A la Une . Les soldes démarrent avec de nouvelles mesures sanitaires dans les magasins ce samedi

Cette semaine, le préfet a annoncé de nouveaux protocoles dans les magasins, qui entrent en vigueur ce samedi, jour de démarrage des soldes. De nouvelles jauges dans les commerces sont imposées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 6 Février 2021 à 07:24 | Lu 1131 fois

"J’ai décidé de mettre en place de nouvelles mesures qui entreront en vigueur samedi prochain (aujourd’hui, NDLR). Il y aura de nouvelles jauges dans les commerces qui passent de 4m2 par personne à 8m2 par personne dans les établissements de moins de 400 m2. Cette distanciation passe à 10 m2 par personne dans les établissements de plus de 400 m2" avait annoncé Jacques Billant lors de sa conférence de presse mercredi dernier.



C’est donc ce samedi que cette nouvelle jauge entre en vigueur, le jour du démarrage des soldes. "Les soldes démarrent samedi et les mesures devront donc être mises en place par un système de comptage du bon respect de ces jauges", avait prévenu le préfet de La Réunion.



Les jauges de l’ensemble des commerces sont réévaluées en fonction de la surface :

o < 8m2 : 1 seul client

o Entre 8 et 400m2 : 8 m2 par personne

o 400m2 : 10 m2 par personne



Les commerçants sont responsables du respect de la jauge et de l’application des protocoles sanitaires dans leurs locaux. La capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur. Un système de comptage doit être mis en place dans les centres commerciaux.



Les contrôles seront renforcés durant la période d’affluence des soldes.



Le préfet a également prévenu qu’à partir du moment où le taux d’incidence dépasserait les 50 cas pour 100 000 habitants, la fermeture des espaces de vente de plus de 20 000 m2, à l’exception des commerces alimentaires, serait envisagée.



