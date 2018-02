Les soldes d'été démarrent ce samedi

Débutées le 10 janvier en métropole, les soldes démarrent à La Réunion ce samedi, pour s'achever six semaines plus tard, le vendredi 16 mars. L'occasion pour les magasins d'écouler leur marchandise en stock à des prix réduits.



La pratique est strictement encadrée par la règlementation, dont les commerçants sont tenus de respecter un certain nombre de règles. Par exemple, les produits soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins 1 mois avant le début de l'opération. Il n'est donc pas possible procéder à un approvisionnement spécialement pour les soldes.



"La mention ni repris, ni échangé est abusive"



En outre, les rabais affichés doivent correspondre à la réelle diminution de prix consentie. Augmenter le prix d'un produit juste avant la période des soldes pour faire croire à une offre plus importante qu'elle ne l'est en réalité est interdit.



À noter également, la mention "Pendant les soldes, ni repris, ni échangé" est abusive. En effet, les limitations de garanties concernant les défauts de fabrication non apparents ou le service après-vente sont prohibées. C'est une obligation pour le vendeur de remplacer l'article ou de le rembourser en cas de vice caché. S'il n'y en a pas, ce n'est pas une obligation, mais le commerçant peut bien-sûr décider de le faire, à titre commercial.