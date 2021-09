Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les soldes au centre-ville L’Association des commerçants du cœur de Ville, en partenariat avec la commune de Saint-Paul, s’adapte à cette période marquée par les difficultés du monde économique, liées à la crise sanitaire de la Covid-19.



Cette initiative se tient dans le respect d'un protocole sanitaire strict, conformément aux décisions prises par le Préfet de La Réunion et à la réglementation en vigueur. Nous vous rappelons l'obligation de porter un masque et de respecter les gestes barrières. Les soldes débutent ce samedi 4 septembre et se tiendront jusqu'au 1er octobre 2021. La municipalité réaffirme ainsi sa volonté de soutenir fortement les petits acteurs économiques à l'activité grandement perturbée par la pandémie de Coronavirus. Une démarche solidaire engagée pour accompagner au plus près le tissu économique local Réunionnais.







