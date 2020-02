A la Une .. Les soldes: "Une aberration écologique et sociale"

En ce premier jour des soldes à La Réunion, plusieurs associations se sont mobilisées devant le centre commercial Grand Nord de Sainte-Clotilde pour interpeller sur le coût écologique de nos modes de consommation actuels. "Cette date symbolique a été choisie pour continuer d’alerter sur les effets néfastes de la surconsommation orchestrée par les grands groupes et les politiques publiques, sur les ravages environnementaux et sociaux engendrés à la Réunion et d’informer sur les alternatives existantes et à venir".



Pour Alternatiba Péï, ANV-Cop 21 Réunion, Extinction Rébellion Réunion, Greenpeace Réunion Youth for Climate et Zéro Déchet Réunion, en pensant faire de bonnes affaires, nous accentuons notre impact sur la planète. " L’obsolescence programmée est devenue la norme, et son impact environnemental est énorme".



Pour ses associations et mouvements, les soldes mais aussi les nombreuses promotions du type Black Friday, favorisant les achats compulsifs, sont "une aberration écologique et sociale". Les produits invendus seront détruits ou renvoyés au lieu d’être redistribués à des associations.

Des alternatives existent



"Les politiques sont complices du maintien de ce système en décidant des dates des soldes. Nous attendons encore que le Parlement vote l’amendement à la loi “anti-gaspillage” pour les produits non-alimentaire", ajoutent-ils.



Ce samedi, ces militants se sont également rendus en centre-ville de St-Denis pour informer les consommateurs des alternatives possibles. "Un object en panne? Nous avons les REPARALI pour nous aider à le réparer. Envie de moins de plastique ? L’association Zéro Déchet met à disposition des recettes et conseils pour fabriquer nous-même nos produits. Besoin de soutenir local et circulaire ? Il fleurit des lieux tels que des friperies, l’association Emmaüs et les recycleries. Besoin de produits frais et non emballés ? Nombre de 'petits' producteurs sont présents pour nous servir des bons paniers de fruits et légumes".



En cette période de soldes, ces associations et mouvements invitent à " réinterroger nos comportements et donne à chacun·e la possibilité de devenir acteur·rice de la transition écologique nécessaire au maintien de la vie. Pour faire face au réchauffement climatique, à l’extinction de nombre d’espèces et d’êtres vivants, prenons les devants face aux intérêts économiques qui nous détruisent".

