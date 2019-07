Les soirées Sunset pour faire vibrer l’hiver austral

Communiqué Les soirées Sunset pour faire vibrer l’hiver austral

Les vacances australes sont là, pour faire vibrer cette période souvent creuse en terme d’animations, prenez part à l’une des 10 soirées Sunset organisées aux 4 coins de l’île entre le 19 juillet et le 17 août. Un soleil couchant, de la bonne musique : un cocktail au goût de vacances !



Ce sont DJ Izy, DJ Alain PRCD et Le Trio des bas qui ont été retenu pour animer ces rendez- vous de l’hiver austral ; deux dj et un groupe aux univers bien différents qui permettront à chacun de trouver la soirée qui leur correspond.



Les soirées du Lux Saint Gilles, du Cosy à Saint Pierre et du Soluna à Saint Leu, respectivement le 19et 27 juillet et 16 août, seront habillée d’une ambiance musicale cousu sur mesure par le Trio des bas. Le trio composé d’un contrebassiste et deux guitaristes propose un jazz manouche accompagné de chant. Leur répertoire permet de découvrir le swing allant de Django Reinhard à Charlie Parker avec quelques touches de chansons françaises. La soirée du Palm Hôtel & SPA sera animée par DJ Izyqui proposera une sélection House.



Enfin, c’est Dj Alain PRCD qui sera aux manettes des soirées Sunset au Ktdral à Saint-Denis le 3 août et le 9 août à Planch’Alizé à la Saline.



Les soirées SUNSET 2019

19 juil - Lux* Saint Gilles • 17h15-20h45 • Le trio des bas

20 juil - Palm Hotel & Spa à Grand Anse • 18h-20h30• DJ lzy

26 juil - Iloha à St Leu • 18h30-20h30 • Animation Cocktails

27 juil - Le Cosy à St Pierre • 19h- 21h30 • Le trio des bas

02 août – Pinkananas à St Gilles • 21h 23h • Animation Cocktails

03 août – Ktdral St Denis • 18h35 21h • DJ ALAINPRCD

09 août - Planch Alizé La Saline • 17h30-20h30 • DJ ALAINPRCD

11 août - Les Letchis St Benoit • 11h30-13h00 • Animation cocktails 16 août – Soluna St Leu • 19h-21h30 • Le trio des bas

17 août - LA GARE St Pierre • 18h30- 21h00 • Animations cocktails





