La grande Une Les soignants non-vaccinés seront réintégrés dès le 14 mai

À 157 voix pour et 137 contre, l'Assemblée nationale a voté ce jeudi après-midi la réintégration des soignants suspendus car non vaccinés. La loi de mai 2021 fixant l’obligation a tout simplement été abrogée.

Par La rédaction - Publié le Jeudi 4 Mai 2023 à 17:16

“Justice est enfin rendue, dans l’Assemblée nationale, à toutes celles et tous ceux qu’on applaudissait tous les soirs lors des confinements notamment mais que le gouvernement n’a pas hésité à sanctionner lourdement juste après”, se félicite Jean-Hugues Ratenon, l’un des élus péi les plus engagés sur cette question.



Votée ce jeudi, l'abrogation a été adoptée avec 157 voix pour et 137 contre. Cette démarche va donc plus loin que ce qu’avait prévu le gouvernement, à savoir une simple suspension de l’obligation. La publication du décret est prévu pour le 14 mai. L’exécutif a choisi de proposer un “poste équivalent” dans le même établissement.



S’il est difficile d’estimer le nombre de personnes concernées, le ministère de la santé table sur 0,3% des agents hospitaliers au niveau national, soit près de 4.000 personnes.