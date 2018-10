Les six premiers migrants sri-lankais auditionnés par la Police aux frontières

Arrivés en mars dernier dans notre île sur un radeau de fortune, les six migrants sri-lankais ont été entendus hier au commissariat du Chaudron par la Police aux frontières révèle dans son édition le Journal de l'île.



Épaulés d'un interprète et de leur avocat Me Mihidoiri Ali, ils ont confirmé avoir payé un passeur entre 1 000 et 2 600 euros pour se rendre dans notre île.



Interrogé par le JIR, leur avocat a indiqué que les policiers ont réalisé que les six migrants étaient de "vraies victimes".



Ces derniers, dont la demande d'asile est toujours en cours, ont quitté leur audition peu avant la nuit.