Les sites de l'Université réouvrent

Compte-tenu de l'éloignement de la forte tempête tropical Fakir, de la levée à 18h du niveau d' « alerte météorologique » du dispositif ORSEC et de l'amélioration des conditions météorologiques, le président de l'Université de La Réunion ainsi que le président du Conseil académique, en accord avec les directeurs de composantes, ont pris la décision de rouvrir l'établissement à partir de demain, mercredi 25 avril 2018, pour l'ensemble de ses sites :



· campus du Moufia,



· campus du Parc Technologique Universitaire,



· campus de la Victoire,



· campus de Bellepierre,



· campus du Tampon,



· campus de Terre-Sainte,



· station du Maïdo



La reprise concerne toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens) de toutes les UFR, Écoles, Instituts et services ainsi que toutes les activités administratives de l'Université de La Réunion, tous sites confondus.