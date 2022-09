Les signataires de l'Appel de Fort-de France reçus par le Président

Leur communiqué :



Les élus signataires de l’Appel de Fort de France ont été reçus en format restreint le 7 septembre 2022, d’abord à 18h30 par Gérald DARMANIN et Jean-François CARENCO, puis à 19h30 par le Président de la République accompagné de la Première Ministre.



Les entretiens ont duré au total plus d’une heure et demie et ont permis aux présidents de collectivité de partager le constat de la nécessité de faire bouger les lignes pour ouvrir une nouvelle étape dans la relation entre l’Etat et les territoires signataires de l’Appel.



"Nous avons souhaité que cette rencontre soit refondatrice. Les échanges ont été directs et francs. C’était là tout l’esprit de l’Appel de Fort-de-France."



Le Président de la République a indiqué être prêt à aborder les questions économiques, sociales et institutionnelles, au travers d’une feuille de route et d’un agenda qui n’excluent aucun sujet.



La Première ministre a annoncé qu’une réunion interministérielle consacrée à l’outre-mer aura lieu d’ici 6 mois.



Il a par ailleurs également été rappelé qu’une fenêtre d’opportunité allait s’ouvrir en fin d’année 2023 ou début d’année 2024 avec les modifications constitutionnelles relatives au processus engagé en Nouvelle-Calédonie.



La réunion de travail s’est poursuivie dans un cadre plus large avec les parlementaires et les présidents d’association des maires. Le débat s’est élargi aux autres thématiques jugées prioritaires au plan local (vie chère, sécurité, environnement, habitat…).



Les signataires de l’Appel de Fort-de-France saluent ce premier pas et seront attentifs à la mise en œuvre des engagements politiques qui ont été pris.



"Désormais nous avons une méthode et nous allons engager un calendrier de rencontres politiques et techniques pour doter nos territoires des leviers du changement profond que nous avons souhaité et sur lequel le Président de la République s’est aujourd’hui engagé."



Huguette BELLO, Présidente du Conseil Régional de La Réunion;

Ary CHALUS Président du Conseil Régional de Guadeloupe;

Serge LETCHIMY Président du Conseil Exécutif de Martinique;

Louis MUSSINGTON Président de la Collectivité de Saint-Martin;

Guy LOSBAR Président du Conseil Départemental de Guadeloupe;

Ben Issa OUSSENI Président du Conseil Départemental de Mayotte;

Gabriel SERVILLE Président de la Collectivité Territoriale de Guyane.