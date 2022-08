Les sessions de recrutements de l’école de la deuxième chance reprennent

Il s’agit d’une opération portée par l’École de la deuxième chance et par la Mission intercommunale de l’Ouest en soutien avec la Ville de Saint-Paul. Ce projet vise à mobiliser ces jeunes en décrochage scolaire, à leur redonner confiance en soi dans une perspective professionnelle tout en leur offrant le champ des possibles. La municipalité s’associe à ces initiatives fédératrices et favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail. Les candidats reçoivent toutes et tous un accompagnement personnalisé et individualisé.