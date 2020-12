Les services municipaux exceptionnellement fermés l’après-midi du jeudi 31 décembre

Les services municipaux de Saint-Paul fermeront exceptionnellement l’après-midi des jeudis 24 et 31 décembre 2020 à l’occasion des fêtes de fin d’année.



Les services de surveillance des plages, du nettoyage du centre-ville et du portage de repas à domicile fonctionneront normalement.



Un régime d’astreinte sera mis en place pour les déclarations de décès, les inhumations ainsi que pour les interventions d’urgence de la Police Municipale et des services techniques.