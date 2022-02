Les services de la Mairie fermés au public sauf pour les urgences

La Ville de Saint-Paul informe que le public ne pourra pas être accueilli dans les services administratifs de la Ville, y compris le service État-civil, ce vendredi 4 février 2022. Néanmoins un service d’astreinte pour gérer les urgences est opérationnel et joignable par téléphone au 0692 82 70 91 (secteur centre), 0692 82 70 47 (secteur est Tan Rouge, Bellemène, La Plaine, Bois-de-Nèfles et Bernica) et 0692 82 70 32 (secteur ouest Saint-Gilles-Les-Hauts, Saint-Gilles-les-Bains, La Saline, Saline-les-Bains et Plateau Caillou) ou au 0262 45 91 30.



Pour rappel, depuis la levée de l’alerte rouge, seuls les agents municipaux des services techniques, de l’environnement, des écoles, du service des sports, de la sécurité ainsi que l’astreinte civil reprennent leurs fonctions.



La Municipalité de Saint-Paul appelle la population à rester vigilante et de ne sortir de chez elle qu’en cas d’absolue nécessité.



L’heure est donc encore à la plus grande prudence si vous êtes amenés à vous déplacer sur le réseau routier dès la levée de l’alerte rouge.



Soyons prudents et vigilants.