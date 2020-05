Revenir à la Rubrique CINOR Les services de la Cinor à nouveau ré-ouverts Après près de deux mois marqués par un fonctionnement ayant tourné au ralenti du fait du confinement instauré par l'Etat avec le COVID 19, la Cinor rouvre à nouveau ses services au public ce lundi 11 mai dans un cadre strict garantissant la sécurité de son personnel, de ses partenaires et administrés. Le point secteur par secteur.

Les services de la Cinor sont restés mobilisés depuis le début de la crise, notamment par le biais d'une instance de suivi présidée par le Président et rendue opérationnelle sous l'impulsion du directeur général des services.



L'agglomération a ainsi instauré le télétravail à l'adresse de certains services et mis en place des visio-réunions de direction chaque lundi.



Un dispositif de télé travail, dépeint comme “solution prioritaire” par le Préfet lors de son intervention du 8 mai, et qui sera maintenu par la collectivité quand cela s'avèrera possible, au moins durant les trois prochaines semaines précédant le 2 juin.

Les réunions “physiques” resteront ainsi l'exception, sauf les réunions de crise nécessitant une présence.



De même, après échanges avec ses services, la Cinor étudiera la pratique des horaires décalés pour les agents ne pouvant pas télétravailler.



L'accueil du public: un accès sécurisé et réglementé Le siège de la Cinor (Bâtiment A) et les bureaux du bâtiment B ouvrent à nouveau leurs portes avec accueil du public mais dans un premier temps exclusivement sur rendez-vous, dans une salle sécurisée, le temps de compléter et d'ajuster la mise en place d'équipements de sécurité sur site dans le cadre de mesures préconisées par l'Etat.



On se rappelle qu'en raison des directives nationales liées au COVID-19, les accueils physiques au siège et sur les autres sites et structures intercommunales ont fait l'objection d'une interdiction.



Cependant, les services de l'agglomération sont restés mobilisés et joignables par mail et téléphone. Un dispositif qui est maintenu.



“Le public est invité à se déplacer qu’en cas de nécessité absolue et à respecter les gestes barrières”, précise à ce sujet la Cinor.



En interne, chaque agent se verra remettra un kit de sécurité composé de masques (certifiée AFNOR) et d'un gel de désinfection, sachant que se protéger, c’est aussi (et surtout) protéger les autres. Notamment les publics (parfois méconnus) à risques.



La Cinor, à l'image de toutes les collectivités territoriales, sera soutenue par l’État pour l'achat de ces masques avec prise en charge de 50 % du prix des masques lavables.



De même, l'appel citoyen aux administrés et associations souhaitant participer à la fabrication de masques ”grand public” est soutenu. Chacun est invité à prendre connaissance des modalités techniques de réalisation de ces masques sur la base du tutoriel téléchargeable sur le site de l'AFNOR permettant à tout un chacun de concevoir cet équipement.



Précisons qu'à compter du 11 mai, ces masques grand public seront en vente en pharmacie, commerces et grandes surfaces.



Les entreprises du privé sont invitées à prendre les dispositions nécessaires pour se fournir en masques. Comme l'a rappelé le Préfet: “les gestes barrières devront être respectés sur les lieux de travail, les employeurs en endosseront la responsabilité”.



A votre service : contact@cinor.fr ou tél: 0262 92 49 00

> Réseau de transports urbains : retour progressif à la normale Concernant le réseau Citalis, l’offre initiale (horaires et fréquences) sera progressivement remise en place sachant que presque tous les services fonctionneront à nouveau à compter du 11 mai et que l'on s’attend à une forte augmentation de la fréquentation avec la reprise des activités économiques et sociales.



Afin de rassurer les usagers, Citalis prévoit prévoit une protection en plexiglas au niveau de l'espace conducteur, de même que des mesures de désinfection complémentaires à réaliser dans ses véhicules.



Le port du masque sera obligatoire dans les transports urbains (l'infraction constatée est valable d'une amende forfaitaire de 135€), avec maintien de la distanciation sociale. Ce qui suppose que la capacité d'accueil pourrait être réduite : 1 siège sur 2 condamné, chaque fois que cela sera possible.



Les craintes de contagion étant en lien avec les périodes de pic: le télétravail et l'aménagement des horaires pourraient contribuer à faire la baisser de la demande dans ce créneau horaire.



A votre service : transport@cinor.fr ou tél: 0262 925 924



> Réseau de transports scolaires : des mesures de sécurité dans les cars Suite à l’annonce par l’Etat de la fin de la phase de confinement à compter du 11 mai 2020, et celle du retour des élèves (classes maternelles et les primaires) dans les écoles pour le lundi 18 mai 2020, la Cinor veille, dans le respect de ses compétences en matière de transports et déplacements, à organiser au mieux la desserte en transport scolaire et assurer le déplacement des élèves.



L'offre permettra la distanciation sociale et les gestes barrières en coordination avec des mesures sanitaires avec celles pratiquées dans les établissements.



La Cinor jouera ainsi son rôle d’accompagnement auprès de l’ensemble des acteurs (transporteurs, accompagnateurs de bus et parents) afin que les enfants des écoles de Saint-Denis puissent être transportés en toute sécurité; les écoles de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie restant fermées jusqu’à nouvel ordre.



A votre service : transport@cinor.fr ou tél: 0262 92 49 35



​ > Accueil normal en déchetterie et la collecte des déchets ménagers - La collecte des déchets ménagers et du tri sélectif, maintenue durant le confinement, se poursuit selon, un plan de continuité d’activité mis en place.



- Les onze déchetteries sont toutes ouvertes à compter du 11 mai compter du 4 mai (8-12h) et retrouveront leurs horaires normaux (7h30/17h30) et ce du lundi au dimanche.



Elles accueillent les particuliers, de même que les professionnels du territoire de tous corps de métiers. Il s'agit pour la Cinor d’accompagner les professionnels dans la reprise progressive de l’activité économique. Ils peuvent ainsi depuis la mi avril déposer leurs déchets (sauf "déchets dangereux").



Les dépôts de déchets seront réalisés dans le strict respect des gestes barrière.



Pour chaque site, des agents seront présents afin de contrôler les accès et les modalités de dépôts. Les professionnels devront se munir de leur badge d’accès.



Les déchets suivants peuvent être déposés : métaux, bois, encombrants incinérables, gravats inertes, plâtres et déchets d’isolations, déchets verts, cartons (privilégier les bennes "cartons" en accès libre).



Les services de l’Eau restent opérationnels qu’ils soient assurés directement par la Cinor ou ses délégataires de service, à savoir Runéo et la Saur.



A votre service : environnement@cinor.fr ou tél: 0262 92 49 00- 0800 315 316 (appel gratuit)



> Cimetière intercommunal de Bois Rouge : toujours mobilisé ! Comme durant la période de confinement, le cimetière reste ouvert au public tous les jours de 6h à 18h.



S'agissant du service administratif, il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30. En dehors de ces horaires, le service d'astreinte est disponible et joignable au 0262 50 12 63.



La gestion des dossiers ne sera effectuée que sur rendez-vous avec accès aux bureaux qu'à la personne qui pourvoit aux funérailles.

Concernant les mesures de sécurité sanitaire, les règles d'hygiène restent en vigueur dans les espaces publics.



Ainsi, les gestes barrières restent applicables et le port du masque est fortement recommandé.



Une gestion des flux et des sens de circulation sera mise en place afin d'éviter les croisements, des marquages au sol seront réalisés dans les locaux et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du public à l'entrée des locaux.



Une bannette sera mise à la disposition des usagers pour le dépôt des documents administratifs concernant les défunts, lesquels seront récupérés par l'agent en charge de l'instruction du dossier.



Un nettoyage régulier et renforcé des locaux et des poignées de portes avec désinfection sera effectuée tout au long de la journée.



La Cinor précise que l'accès à la chambre funéraire est autorisé qu'à cinq personnes et sans dispositif de veillée de nuit, alors que la salle d'adieu ne sera accessible qu'à 20 personnes.



A votre service : contact@cinor.fr ou tél: 0262 50 12 63



> Mediathèque et biblliothèques: accueil progressif du public La médiathèque Aimé-Césaire de Sainte-Suzanne et les bibliothèques de Alain-Peters du Moufia et de Alain Lorraine Source/Bellepierre fonctionneront à compter du 19 mai mais sans accueil du public.



Compte tenu du contexte et afin d’assurer la sécurité sanitaire du public et des agents, un service limité aux retours et aux prêt sera proposé .



La Cinor maintiendra son dispositif de réservation de documents en ligne ou par téléphone.



Enfin, la consultation et le travail sur place, les animations et l’accueil de groupes sont suspendus.



La reprise de l’ensemble des activités se fera progressivement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales.



A votre service :

mel: lecturepublique.cinor.org;

Bibliothèque Alain Lorraine : 0262 90 49 90;

Bibliothèque Alain Peters : 0262 93 88 70;

Médiathèque Aimé Césaire : 0262 72 18 70

(contacts valable pour le retour des documents et la réservation de documents en ligne).



> Ecole de Musique de Beauséjour : reprise des activités Les activités reprennent leurs droits à compter du 11 mai 2020 au sein de L’Ecole de Musique intercommunale de Beauséjour.

Les cours d’instruments seront assurés dans le respect des emplois du temps de l’année scolaire 2019-2020, mais flexible à la demande après concertation avec les enseignants.



Les ateliers, les pratiques d’ensemble et les cours de formation musicale seront maintenus à la condition que ceux-ci permettent le respect des mesures barrières strictes. Cela peut nécessiter une réorganisation, y compris le samedi matin (de 9h00 à 12h00), et lorsque que cela ne sera pas possible, d’une suspension jusqu’à la prochaine rentrée scolaire.



Des plages horaires pourront être proposée le samedi matin (de 9h à 12h), pour permettre (notamment) la continuité des activités d’éveil et du parcours ; nécessitant un accompagnement individualisé, la gestion se fera par groupe de 4 à 6 élèves.

Par ailleurs, l’ensemble des interventions extérieures est suspendu.



Au sein de l’établissement et pendant le cours, l’ensemble des règles imposées par ces mesures sanitaires, ainsi que les obligations de distanciation seront appliquées stricto-facto par l’ensemble du personnel. Le port du masque (non fourni) est recommandé dans l’établissement.



A votre service : Accueil téléphonique: 0262 72 15 25 - du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h ou sur site sur rendez-vous uniquement



> Parcs de loisirs, sentier littoral, Aquanor et Nordev - Les parcs du Colorado, Bois Madame, du Brûlé, de Saint-François et du Bocage, ainsi que le Sentier littoral, seront réouverts dans le cadre du respect de la distanciation physique, le port d'un masque et les gestes barrière.



Les piques-niques sont autorisés avec un maximum de 10 personnes sur des aires aménagées et dans le respect des règles en vigueur.



- Une ouverture progressive est programmée pour l'office de tourisme, la Maison de l'Emploi du Nord, le Stade en Eaux Vives.



- Concernant les commerces, s'il est vrai qu'ils pourront rouvrir à partir du 11 mai , cete réouverture ne concerne pas les cafés et les restaurants et donc les ex commerces du port de Sainte-Marie, situés actuellement un espace du sentier littoral, à la Mare.



- S'agissant de la Nordev, il n'est prévu qu'une ouverture administrative, et pas de grands rendez-vous événementiels pour l'heure.

On se rappelle qu'avec le Covid-19, après échanges avec la Cinor et différents acteurs institutionnels, sociaux et économiques, la Nordev avait fermé ses portes et reporté la 32 ème édition du salon de la Maison (initialement prévue du 1 er au 10 mai 2020), au 5 au 13 septembre 2020.



- En revanche pas d'ouverture prévue pour le parc aquatique Aquanor, la Préfectrure n'ayant pas validé l'ouverture des piscines.



A votre service : contact@cinor.fr ou tél: 0262 92 49 00





> Runéo: prolongation de fermeture des agences clientèle Pour le confort et la sécurité de tous, et afin de respecter au mieux les mesures sanitaires visant à lutter contre la propagation du virus, Runéo nous informe de la prolongation de fermeture des agences clientèle .



Pour toute demande concernant ses services ou pour le paiement de votre facture, vous pouvez contacter Runéo 24h/24 et 7j/7 sur www.runeo.re ou sur l'application runéo.



Runéo remercie les usagers de leur compréhension et tient à assurer le grand public que tout est mis en œuvre pour l'accueillir à nouveau dans les meilleures conditions.



La Direction Consommateurs tiendra informé sa clientèle de la date et des modalités de réouverture.



A votre service: service-clients.la-reunion@runeo.re- Tel : 0262 90 25 25 (appel pour le paiement de votre facture par CB)





