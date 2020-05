La grande Une Les services de la CINOR fermés après la détection d'un cas de Covid 19 Par Marine Abat - Publié le Jeudi 21 Mai 2020 à 18:11 | Lu 5424 fois

Un agent de la CINOR a été détecté positif au Covid 19. "Cet agent est en confinement chez lui. Immédiatement, l'ARS a été contactée", indique l'intercommunalité du Nord. Dix agents ont été identifiés comme cas contacts, 6 sont placés en quatorzaine. Ils seront aussi testés en début de semaine, selon le protocole de l'ARS.



Par principe de précaution, les locaux et les structures délocalisées resteront fermés, à l'exception du cimetière intercommunal, jusqu'aux résultats des tests des agents contacts, soit jusqu'au mercredi 27 mai inclus.



"Dans cette période, même s'il n'y a, à ce jour, aucune hypothèse sur le lieu de contamination, le siège de la Cinor sera désinfecté", précise la communauté de communes. "L'ensemble du personnel est placé en télétravail lorsque cela est possible ou en autorisation spéciale d'absence, le cas échéant. L'ARS informe le personnel, qu'en cas de doute ou de symptômes, courant ce week-end, les agents doivent contacter leur médecin traitant qui pourra leur prescrire un dépistage."





