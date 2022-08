Actu Ile de La Réunion Les sept dormants d'Ephèse des saints pour notre temps

Par Jean Reverzy - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 07:53

C'est un grande fête à la valeur universelle, que celle des sept dormants d'Ephese et elle a inspiré aussi le prophète Mahomet (Sourate 18 la Caverne)



Elle raconte l’histoire de sept jeunes garçons vivant dans la ville d’Ephese en l’an 250 : Maximilien, Jamblique, Exacustodien, Martinien, Denis, Antonin et Constantin. Tous étaient issus de familles de dignitaires de la ville ; Maximilien était le fils du préfet, les autres jeunes gens étaient des cadets de l’armée impériale. Ils étaient tous chrétiens en secret. Ephese, en Asie mineure, dans la région Sud de la Turquie actuelle, était la capitale de l’Ionie, célèbre pour son temple d’Artémis.

L’empereur Dèce, de passage dans la ville, obligea la population à sacrifier aux Dieux et à l’Empereur . Ceux qui refusaient, les chrétiens étaient torturés et mis à mort. Maximilien et ses compagnons se réunissaient pour prier pour les victimes. Ils furent dénoncés à l‘Empereur qui les fit arrêter et enchainés

Ils proclamèrent alors publiquement leur foi et ne cédèrent pas aux menaces de supplices. Feignant de leur prendre en pitié Dèce les libéra et leur donna quelques jours de réflexion.



Les sept jeunes gens décidèrent à se réfugier dans une grotte à l’Orient de la ville pour méditer et à se préparer à une nouvelle comparution dans la prière et la quiétude. Jamblique se rendait en ville chaque jour pour les approvisionner. Il s’endormirent d’un profond sommeil



Dèce ne les retrouvant pas appris leur cachette, furieux, il fit obstruer l’entrée de la grotte mais les fonctionnaires chargés de cette besogne chrétiens en secret laissèrent une plaque de plomb cachée devant l’entrée relatant leur supplice



Deux cent ans plus tard (446) sous le règne de l’Empereur Théodose, quand l’ancien empire romain était devenu chrétien, une hérésie divisait l’Eglise, niant la résurrection de la chair. Un paysan, voulant y parquer ses bêtes dégagea l’entrée de la grotte. Aussitôt les sept jeunes gens se réveillèrent de leur sommeil. Ils reprirent leur prière convaincus qu’ils devaient comparaitre devant Dèce. Jamblique se rendit en ville et fut surpris de ne pas la reconnaître : les maisons portaient partout des croix visibles.

Quand il voulut payer au marché, les commerçants s’étonnèrent des pièces qu’il leur présentaient vieilles de deux cent ans on le soupçonna d’avoir voler un trésor. On le fit comparaitre devant le proconsul auquel Jamblique raconta leur histoire.



Ce dernier et l’Evêque Etienne se rendirent suivi par la foule jusqu’à la grotte et découvrirent les tablettes racontant leur supplice. L’Empereur prévenu se rendit immédiatement à Ephese : ce miracle prouvait la ostensiblement la Résurrection. Après avoir raconté leur histoire les sept jeunes gens s’affaissèrent doucement et rendirent leur vie.

Théodose ordonna de célébrer une grande fête et d’ensevelir les sept dormants dans des sarcophages en or ; mais, en songe, ceux ci lui apparurent et lui demandèrent de laisser leur corps à même la terre ou ils avaient reposés. Dans cette grotte auraient également séjournés Sainte Marie Madeleine et Saint Jean.



Le culte ses sept dormants, est devenu universel et on en trouve d’innombrables versions dont la version islamique. Il comporta une riche dimension symbolique et fait écho au culte des sept frère Macchabées, martyrisés près de 500 années plus tôt pour être restés fidèles à leur foi juive mais reconnus dans la tradition chrétienne par leur appel à la Résurrection.



En Bretagne, à l’heure ou s’accompli le Tro Beizh, soit le pélérinage des septs Saints de Bretagne (Malo, Brieuc, Pol, Patern, Corentin, Leon, Tugdual), de Vannes à Quimper, il faut signaler qu’une paroisse organise chaque année un Grand Pardon vénérant les sept dormants associent chrétiens, juifs et musulmans. Un modèle pour notre époque confuse et pour tous les temps..



Chantons l’office de Matines byzantin qui leur est consacré :



Ayant paru comme athlètes courageux et d’un nombre égal à celui des planètes dans le ciel, les jeunes gens ont tracés tous ensemble, la droite route de la foi, sans errance aucune et se sont écriés O Christ nous t’exaltons dans tous les siècles.



Trésor de force, scellé de la plus sure foi, s’est montrée la grotte abritant les jeunes gens, car elle annonce la gloire de la future résurrection : non celle de Lazare, un mort de quatre jours, mais de tous les hommes depuis les siècles endormis.



Par leur nombre et leur foi en Christ, les Sept jeunes gens surement se sont montrés les yeux de l’Eglise, brillant de plus d’éclat que la pierre d’angle de Zorobael et ces esprits divins chantons les par des cantiques spirituels.