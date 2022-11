Les sentinelles de la biodiversité à l’école Louise Payet

Atelier de sensibilisation sur le tri des déchets et le compostage, fabrication de pots à crayons avec des objets recyclés, sensibilisation des habitants sur le respect des règles de collecte des déchets, mise à disposition de compost gratuit mais aussi sensibilisation à la biodiversité et plantation d’arbres indigènes et endémiques aux abords de l’école… Les jeunes sentinelles de la biodiversité de l’école Louise Payet se sont investis, le temps d’une matinée, dans la sauvegarde et l’embellissement de leur quartier. Des bons gestes qu’ils adopteront à l’avenir pour la protection de leur environnement. C’est en présence des élus de la Ville, des agents de la Police Municipale, que la vague verte a déferlé avec le sourire dans les rues du quartier.