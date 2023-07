Les sentinelles de l’environnement embellissent la ravine Bernica

Des citoyennes et des citoyens de Saint-Paul, des membres d’une dizaine d’associations du quartier de la Grande Fontaine, des marmay, des gramouns, le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, et les élues du Conseil Municipal réalisent les premières plantations du projet d’aménagement touristique et paysager de la ravine Bernica ce vendredi 21 juillet 2023.