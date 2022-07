Communiqué Les sentiers du tour du Rond et de Takamaka de nouveau accessibles

L’ONF annonce que les travaux de restauration et sécurisation des sentiers du tour du Rond (St-Joseph) et de Takamaka (St-Benoît) sont terminés. Ces 2 sentiers étaient fermés depuis les cyclones de février dernier. Ils sont donc rouverts au public. Par NP - Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 à 11:17