Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les séniors de Saint-Paul vont découvrir le cirque Les Journées conviviales destinées aux séniors de Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, investissent le Bassin de vie de La Plaine/Bois-de-Nèfles le samedi 25 mars 2023. La salle polyvalente du Ruisseau accueillera une manifestation centrée sur le cirque organisée par la Ville en lien avec Léspas culturel Leconte-de-LISLE, l’association À cœur ouvert et les clubs des personnes âgées du secteur.

Dans ce cadre, plusieurs animations gratuites se tiendront, de 9 heures à 15h30. Vous pouvez contacter le 02 62 45 76 55 et le 06 92 77 74 60 pour obtenir plus d’information et aussi réserver. Attention, les places sont limitées. Le premier atelier proposera une initiation aux arts du cirque, de 9h30 à 11h30. Un spectacle sera proposé par le Cirque de La Réunion à 14 heures avant un second spectacle consacré à la magie et à l’illusion, à 14h15.

Grâce à cette programmation diversifiée, nos véritables zarboutan de l’Histoire de Saint-Paul, et plus globalement de La Réunion, pratiquent des activités variées. Tout l’enjeu est de proposer aux plus de 18 000 séniors de la commune des manifestations porteuses de sens comme les Journées Conviviales. Cette opération s’inscrit dans la continuité des événements que Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, propose déjà tout au long de l’année.

Des activités attractives pour les séniors

Ces journées conviviales se tiennent d’ailleurs chaque année dans les Bassins de vie dans une logique d’ultra-proximité. L’objectif est de proposer des animations attractives pour les séniors, y compris à Mafate, pour n’oublier aucun territoire. Ces actions se traduisent aussi par des ateliers manuels organisés dans toute la Ville, des animations initiées dans les résidences de personnes âgées, de la découverte de l’anglais ou du numérique.

Cette stratégie volontariste vise à accorder une place centrale aux séniors au sein de notre société. L’enjeu c’est de mieux les intégrer, de préserver le lien social et de favoriser leur vieillissement actif. C’est l’une des clés de l’autonomie

Une autre priorité vise aussi à rendre nos séniors acteurs de leur quotidien, de leur santé, de leur cadre de vie, de leurs conditions de vie afin de lutter avec eux contre leur isolement. Ces vrais enjeux sont au cœur des projets enclenchés en leur faveur.





