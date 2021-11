Les séniors de Saint-Paul jouent les prolongations de la Somèn Kréol

Ce mercredi 03 novembre, les clubs de 3ème âge de Saint-Paul, “Vive la joie”, “Soleil” et “le Printemps” se sont retrouvés à Bois-de-Nèfles pour vivre une dernière journée de la Somèn Kréol riche en animations. Une rencontre intergénérationnelle, organisée par le service animation séniors et le CCAS, avec les enfants de l’association “Caz à Marmailles”, s’est tenue à la salle Joseph GROSSET et à l’école primaire Yves PAULA. Conte musical, démonstration de distillation à l’alambic, moringue, fabrication d’objets à base de feuilles de coco, “zistoir lontan”, balades en charrette boeuf et voitures “lontan” ou encore initiation aux pas du séga et du quadrille créole ont suscité la curiosité des plus jeunes et fait le bonheur des “gramounes” sous l’oeil attentif de la Conseillère Municipale déléguée aux séniors, Roxane PAUSÉ-DAMOUR. Une belle rencontre faisant la transition entre La Réunion “lontan” et La Réunion de demain pour que les générations futures n’oublient pas les savoir-faire, coutumes et traditions de nos ainés.