Les séniors de Saint-Paul en action Rendre les séniors acteurs de leur quotidien, de leur santé et favoriser un vieillissement actif. Voici trois objectifs des nouvelles Rencontres conviviales organisées ce jeudi 29 juin 2023 à Villèle dans le Bassin de vie de Plateau Caillou.





Pour rappel, ces Rencontres conviviales se déroulent dans chaque Bassin de vie dans une logique d’ultra-proximité pour n’oublier aucun secteur du vaste territoire de la commune. Ce type de sorties correspond à l’ambition de la municipalité pour encourager le bien-vieillir des plus de 18 000 séniors. Saint-Paul veut construire avec eux une Ville où il fait bon vivre.



Notre commune, labellisée Ville santé par l’Organisation Mondiale de la Santé, attache une priorité particulière aux séniors. Ce sont de véritables zarlor mais aussi des zarboutan de l’Histoire de Saint-Paul, et plus globalement de La Réunion. C’est une mission impérieuse de leur rendre ce qu’ils nous ont apportés.



Cette manifestation s'inscrit dans la continuité des événements que Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, propose déjà tout au long de l'année. Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, leur propose ainsi des activités gratuites, diversifiées et enrichissantes. Comme l'illustre le programme conçu pour nos plus anciens : pilate, marche, taï-chi, aménagement d'un jardin potager, atelier bien-être, esthétique, massage et réflexologie… La Députée, Karine LEBON, également Conseillère municipale de Saint-Paul, participe aussi à ce moment de partage et de détente.







