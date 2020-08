A la Une . Les secteurs de La Réunion où les cas de dengue sont enregistrés

La préfecture de La Réunion confirme, pour la période du 10 au 16 août, 20 nouveaux cas de dengue. La circulation de la dengue continue de ralentir. Toutefois, 13 communes sont toujours concernées au cours des dernières semaines, principalement. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 17:40 | Lu 1263 fois



13 communes concernées par des cas de dengue ces deux dernières semaines. Les principaux foyers de dengue se situent principalement dans l’ouest (Possession, Le Port, et Saint-Paul) et dans le sud (Saint-Pierre et Saint-Joseph).



Les communes suivantes n'ont pas rapporté de cas ces 4 dernières semaines :



- Salazie, Saint-Philippe, Entre-deux, Sainte-Rose, Plaine des Palmistes et Bras-Panon.



Les principaux cas enregistrés région Ouest (62% des cas) :



- Saint-Paul (Plateau Cailloux, le Guillaume)

- Saint-Leu (Quatre Robinet, l’Etang)

- La Possession (Rivière des Galets, Moulin Joli, Lotissement Lapinsonnière)

- Le Port (20 Décembre, Mondon, Oasis, Cœur Saignant)



Pour la Région Sud (22%) :



- Saint-Pierre (Casabona, La vallée)

- Le Tampon (le Douzième)

- Saint Joseph (le Goyave, Bras Panon)

- Saint-Louis (la Palissade, les Canots)





Pour la Région Nord (11%) :



- Sainte-Marie (La Découverte, les Cafés)

- Sainte-Suzanne (Quartier Français)



Pour la Région Est (5 %) :



- Saint-André (Petit Bazard)

"Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS continuent leurs interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion du Covid. Ces traitements contre la prolifération de moustiques sont indispensables pour lutter contre la dengue et doivent être accompagnés par les gestes de prévention mis en oeuvre par la population réunionnaise", fait savoir l'Agence régionale de santé. La situation épidémiologique au 25 août 2020 (données de la Cellule régionale de Santé Publique France) fait état de13 communes concernées par des cas de dengue ces deux dernières semaines. Les principaux foyers de dengue se situent principalement dans l’ouest (Possession, Le Port, et Saint-Paul) et dans le sud (Saint-Pierre et Saint-Joseph).Les communes suivantes n'ont pas rapporté de cas ces 4 dernières semaines :- Salazie, Saint-Philippe, Entre-deux, Sainte-Rose, Plaine des Palmistes et Bras-Panon.- Saint-Paul (Plateau Cailloux, le Guillaume)- Saint-Leu (Quatre Robinet, l’Etang)- La Possession (Rivière des Galets, Moulin Joli, Lotissement Lapinsonnière)- Le Port (20 Décembre, Mondon, Oasis, Cœur Saignant)- Saint-Pierre (Casabona, La vallée)- Le Tampon (le Douzième)- Saint Joseph (le Goyave, Bras Panon)- Saint-Louis (la Palissade, les Canots)- Sainte-Marie (La Découverte, les Cafés)- Sainte-Suzanne (Quartier Français)- Saint-André (Petit Bazard)



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité