A la Une .. Les secrets de la NRL : "Parole à la défense !"

Le débat fait rage dans l'enceinte de l'hémicycle de la Région Réunion. Le sujet du jour : Que faire de la Nouvelle Route du Littoral. Après une heure et demi de présentation, les langues ont fini par se délier. Par Samuel Irlepenne et Baradi Siva - Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 à 12:23









Un rapport de plus d'une centaine de pages sur le chantier de la Nouvelle Route du Littoral a été réalisé . La présidente du Conseil régional a d'abord présenté les premières conclusions et a appelé au devoir de responsabilité. Le préfet a ensuite rappelé que l'Etat se tenait aux côtés de la Région pour terminer les travaux. Une présentation complète a été réalisée avant que l'un des représentants de l'oppositionds'exprime. L'avocat et élu, Jean-Jacques Morel, a alors voulu répondre aux déclarations - prises comme accusations - d'Huguette Bello et du rapporteur : "La parole est à la Défense !" lance-t-il.Il a affirmé qu'il soutenait le choix de remettre à plat l'ensemble du dossier de la Nouvelle Route du Littoral. Mais il a scandé : "Non aux contre-vérités !" Il a alors pris pour exemple une affirmation de la majorité à laquelle il répond : "Le chantier n'a jamais été interrompu !"Jean-Jacques Morel a par ailleurs commenté le bilan réalisé par l'ancienne majorité et ironise : "Malheur aux vaincus !" Il s'exprime aussi sur la question des pressions par les différents acteurs et lance à Huguette Bello : "Je sais que vous êtes une femme de caractère, vous résisterez aux transporteurs, mais c’est compliqué !"Enfin, il a déploré la présentation "partisane" du travail réalisé depuis 2010 sur la Nouvelle Route du littoral : "La présentation politicienne est de dire que Didier Robert a pris du retard. Les élections sont terminées, vous les avez gagnées !", déclare-t-il en demandant à la majorité de passer à l'action.Lorsqu'il conclut : "Didier Robert a fait preuve de beaucoup de courage pour conduire le chantier, je ne doute pas que vous aurez le même courage pour parachever cet ouvrage", le commentaire d'Huguette Bello ne s'est pas fait attendre : "Mon courage n'est pas semblable au sien !"