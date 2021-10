A la Une .. Les secrets de la NRL : "Kan sa nou ral sah ?" lance Michel Vergoz

Après un long round d'observation, les punchlines ont fusé entre la majorité et l'opposition durant une assemblée plénière exceptionnelle à la Région Réunion au sujet d'un dossier brûlant, la Nouvelle Route du Littoral. Par Samuel Irlepenne et Baradi Siva - Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 à 13:31





Les présentations ont été suivies par la prise de parole d'un des représentants de l'opposition.



Mais tout s'est accéléré quand Wilfrid Bertile a pris la parole. Ses déclarations à l'encontre de l'ancien président de la Région et de ses proches n'a pas plu à Michel Vergoz. Le maire de Sainte-Rose s'est insurgé et a demandé à rétablir la vérité, traitant l'élu de "bouffon, bien que professeur de son état". Lorsqu'Huguette Bello l'a repris, le conseiller de l'opposition a affirmé ne pas être celui qui a proféré des injures, mais que l'auteur - via ce qu'il considère être des mensonges - était le "bouffon-professeur" !



Et quand Michel Vergoz a ensuite eu la parole, les punchlines ont plu, comme un jour d'été à Sainte-Rose : Tous les yeux sont actuellement rivés sur la pyramide inversée. Huguette Bello préside une assemblée plénière dédiée à la Nouvelle Route du Littoral. La majorité actuelle a souhaité faire le point sur le dossier le plus proéminent de la collectivité. La nouvelle présidente a voulu "rétablir les vérités" afin de prendre la meilleure décision sur la suite à donner au chantier Les présentations ont été suivies par la prise de parole d'un des représentants de l'opposition. Jean-Jacques Morel qui était membre de l'ancienne majorité a souhaité défendre le bilan et dénoncer le tableau dressé par la nouvelle équipe au pouvoir Mais tout s'est accéléré quand Wilfrid Bertile a pris la parole. Ses déclarations à l'encontre de l'ancien président de la Région et de ses proches n'a pas plu à Michel Vergoz. Le maire de Sainte-Rose s'est insurgé et a demandé à rétablir la vérité, traitant l'élu de "bouffon, bien que professeur de son état". Lorsqu'Huguette Bello l'a repris, le conseiller de l'opposition a affirmé ne pas être celui qui a proféré des injures, mais que l'auteur - via ce qu'il considère être des mensonges - était le "bouffon-professeur" !Et quand Michel Vergoz a ensuite eu la parole, les punchlines ont plu, comme un jour d'été à Sainte-Rose : - Beaucoup de bêtises, de contre-vérités voire de mensonges ont été dits, de la part de professeurs ou de députés.

- Pourquoi tant de haine ? (au sujet de Didier Robert)

- C’est une hérésie ce que l’on entend ! Le tram-train a été stoppé par la justice administrative !

- Spécialiste de la lettre recommandée avec accusé de réception ! (au sujet de Jean-Hugues Ratenon)



- Cela fait longtemps que je vous attendais. Vous avez passé les 2 mandats de Paul Vergès à la porte ! (au sujet de Jean-Hugues Ratenon)

- J’ai mal et je ne participe pas à ce tableau de déshonneur !

- Vous êtes des enfants gâtés !

- Il faut arrêter de dire du mal de notre pays !

- Certains ont été les passeurs de cale !

- Trop de falsifications sont en cours !

- Les Réunionnais s’inquiètent de savoir “Kan sa nou ral sah ?”