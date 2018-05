Les secours en montagne très sollicités ce dimanche

Tout d'abord, les hommes du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne ont porté secours à un adolescent de 15 ans, pris de forte fièvre, sans doute suite à une intoxication alimentaire. Le PGHM a récupéré le jeune randonneur à Marla, et l'a conduit à l'hôpital de Bellepierre.



C'est ensuite un bébé de un an que les gendarmes ont secouru au volcan. Le nourrisson était pris de convulsions, et a été transporté au CHU, après une prise en charge sur place par un médecin du SAMU.



Les gendarmes ont accompagné deux femmes au CHU de Bellepierre : en début d'après-midi, le PGHM a transporté une quinquagénaire qui s'était blessée à la hanche lors d'un canyonning à Bras-Panon. Plus tard dans l'après-midi, une randonneuse de 35 ans qui souffrait d'un traumatisme à la cheville, vers l'Îlet à Malheur.



Dans l'après-midi, un homme de 28 ans s'est retrouvé en difficulté de par la montée des eaux sur un sentier longeant la Rivière des Galets. Tentant de s'en sortir seul, il s'était retrouvé avec de l'eau jusqu'au cou avant de rebrousser chemin et d'appeler les secours.