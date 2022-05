Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les scolaires à la découverte des boufs Moka à Bois-Rouge Direction les hauts de l’ouest, à Bois-Rouge plus exactement, ce mardi 10 mai pour les marmailles des classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Combavas à La Plaine Bois-de-Nèfles. C’est en pleine nature qu’ils ont participé à un atelier ludique et riche d’enseignements sur les boeufs Moka de La Réunion.

Depuis le mois de septembre, la Ville de Saint-Paul a mis en place avec l’appui de l’APPER (l’Association pour la Protection du Patrimoine et de l’Écologie à La Réunion) des ateliers à destination des scolaires. En effet, la Commune s’est engagée à valoriser les races locales d’animaux menacées d’extinction. Dans le département, il ne reste que 19 éleveurs de ces espèces dont 11 possèdent une exploitation dans la Commune. Sur 100 % d’éleveurs à La Réunion, Saint-Paul concentre 80 % des cheptels sur son territoire, soit plus de 300 bovins au total. L’histoire contemporaine du Moka à La Réunion, notamment suite à l’abattage abusif de 1998, explique en partie ce phénomène : De nombreux élevages traditionnels sont redevenus ou restés « marrons ». Le patrimoine se perd. En outre, ce système de production étant très peu valorisé, voire totalement dévalorisé, pourtant il a toute son importance pour le Patrimoine Réunionnais.



Durant ces deux heures, les écoliers étaient attentifs à l’histoire de ces bovins et les métiers liés à la sauvegarde des derniers cheptels. À Bois-Rouge, sur l’exploitation de Raymond DRULÉ, les élèves ont pu découvrir, par petits groupes, les 58 têtes et les 9 veaux que constituent cet élevage pur race. De 9h à 11h, ils ont pu participer à un atelier d’écriture avec l’autrice Peggy-Loup GARBAL, découvrir les vertus médicinales des plantes ou encore assister à une démonstration de Shabouk. Une matinée bien remplie, à la découverte de notre territoire et de ses zarlor !







