A la Une . Les savoirs fondamentaux, cheval de bataille de la rectrice pour 2023

Alors que la rentrée des grandes vacances approche à grands pas, la rectrice de l’Académie, Chantal Manès-Bonnisseau, a présenté à la presse un premier bilan du niveau des élèves réunionnais lors des évaluations de l’année 2022/2023, ainsi que les grandes orientations de l’année 2023/2024. Par N.P - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 15:09

Fini les vacances australes, cap sur la fin de l’année, avec l’orientation post-bac en vue pour les lycéens. Voilà le message que voulait faire passer la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau lors d’une conférence de presse organisée au rectorat ce vendredi matin.



La rectrice a d'abord présenté les résultats globaux des élèves réunionnais qui semblent en demi-teinte. S'ils sont en progression, ils restent inférieurs aux résultats hexagonaux.



Ainsi, les résultats dans les tests de fluence de lecture (être capable de lire 120 mots par minute) sont en progression de 7 points en 2021, contre une amélioration de 3,8 points en métropole. Un chiffre à nuancer quand seulement 48% des jeunes Réunionnais à leur entrée en 6e ont une bonne capacité de lecture. Idem pour les langues étrangères, avec seulement la moitié des élèves de 4e qui ont le niveau attendu en anglais.



“Nous devons renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux, nous avons repéré une trentaine d'écoles, sur 500 dans l’île, où nous allons investir dans le français et les mathématiques”, précise la rectrice. “Le passage en CP va également mieux être préparé, avec un travail plus étroit entre les professeurs de grandes-sections et de CP”.



La prochaine rentrée déjà en vue



Avec une démographie en constante évolution, les moyens entre le premier et second degré changent aussi d’une année sur l’autre. Pour la prochaine rentrée, ce sont donc 28 nouveaux postes dans le primaire qui sont débloqués. Même si le nombre d’élèves est en légère baisse, le dédoublement des classes demande beaucoup de moyens. 17 postes vont par contre être supprimés dans le second degré.



Le nombre d’AESH va également être revu à la hausse avec la création de “7 ou 8 nouvelles d’Ulis”.

“Il faut rassurer les jeunes, tous auront une solution sur Parcoursup”



L’ouverture de la plateforme Parcoursup le 18 janvier dernier est déjà dans toutes les têtes des lycées et des jeunes en réorientation dans le supérieur. Devant les interrogations sur les possibilités d’organisation des familles et des jeunes devant des résultats parfois tardifs, notamment sur les logements, la rectrice précise qu’il “peut y avoir quelques crispations, car les résultats qui tomberont en juin ne seront que la première partie d’un processus. Nous essayons de donner à tous une affectation le plus tôt possible”.



“Je rappelle également que sur les 12.000 formations disponibles, près de 290 se trouvent à La Réunion, ce qui offre déjà une large possibilité à ceux qui ne veulent pas partir. Enfin, la sélection des vœux sur Parcoursup n’est que la partie finale d’un long travail d’orientation tout au long de l’année. Nous allons ainsi organiser la deuxième semaine de l’orientation en février prochain”, ajoute Chantal Manès-Bonnisseau.