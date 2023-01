Communiqué Les saveurs ultramarines présentes au SIRHA 2023

Le SIRHA, le Salon International de la Restauration de l’Hôtellerie et de l’Alimentation se tient actuellement à Lyon du 19 au 23 janvier. Un pavillon Outre-mer y est cette année spécialement déployé. L’occasion pour plus d’une douzaine d’entreprises de la Réunion, Guadeloupe, Guyane et Martinique de faire découvrir les saveurs de leur production aux papilles de professionnels du monde entier. Par N.P - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 15:48





5 entreprises Réunionnaises : Les confituriers de la Réunion, Reunipêche, Le comptoir de la Vanille, Audaces chocolat artisanal, et Mamzelle Pizza.



La délégation a éveillé la curiosité et séduit les papilles des professionnels de l’alimentation. Les produits des entreprises ont été mis en avant et valorisées chaque jour, à travers un espace show-cooking. Animé par 3 chefs des Outre-Mer : Jofrane DAILLY (Chef cuisinier du Hotel diana dea lodge Hotel), Béatrice FABIGNON (fondatrice du TROPHY TABLE ART concours itinérant des Arts de la Table des Outremer) et Jean-Rony LERICHE (chef cuisinier et pâtissier, une toque au guide gastronomique Gault et Millau), l’espace outre-mer n’a pas faibli d’affluence.



Les réunionnais Julien LEVENEUR, (champion de France 2022 du dessert), Valérie GOURREAU (championne de France 2022 de pizza dessert) et Thierry GOURREAU (jury au championnat de France de la Pizza Napolitaine) ont également participé à quelques animations.



En parallèle du Pavillon Outre-mer, 3 réunionnais (ont participé hier sur le SIRHA, au France Pizza Tour (Fabien Charrier de MamZelle pizza Saint-Denis, Michel Law Lin de MamZelle Pizza Saint-Louis et Davy Virapin de Davy Pizza St André). La 4ème place a été obtenue par Michel Law Lin.



Le SIRHA est en ainsi un événement incontournable pour le secteur de l’agroalimentaire, et les réunionnais présents y ont porté haut les couleurs de la Réunion.



Les entreprises du Pavillon Outre-mer

Raison sociale Territoire Sas TI MOUN FOOD Guadeloupe COMPTOIR D'AMAZONIE Guyane REUNIPECHE La Réunion ENTREPRISE SAINT LAMBERT / LE COMPTOIR DE LA VANILLE La Réunion SARL MAMˋZELLE PIZZA La Réunion AUDACES CHOCOLAT ARTISANAL La Réunion CONFITURIERS DE LA REUNION La Réunion SARL REX Martinique YAHADE Martinique COEUR DES ILES Martinique SARL LE ROYAUME DU BOUDIN Martinique CARIBEENNE SPICY Martinique KYRIOO / LA MAISON DES ANTILLES Martinique