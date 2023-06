Communiqué Les sapeurs-pompiers vous ouvrent leurs portes

Le SDIS ouvre ses porte au public ce samedi à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Par N.P - Publié le Jeudi 22 Juin 2023 à 09:38

Le communiqué :



Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion annonce à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers ce samedi 24 juin l’ouverture exceptionnelle au public de 4 centres d’incendie et de secours de 10h00 à 17h00 :



Saint-Denis

Saint-Joseph

Saint-André

La Possession





Au programme



Centre de secours de Saint-Denis (ruelle Tadar, accès via la rue du Maréchal Leclerc) :

-visite de la caserne

-présentation des véhicules (grande échelle, secours routier, secours à victimes, nombreuses victimes)

-atelier incendie : progression dans le noir

-test de la lance « commando » et manœuvre incendie par une équipe de sapeurs-pompiers

-démonstration des gestes qui sauvent

-touche pas à mon pompier : sensibilisation aux missions des sapeurs-pompiers

-parcours sportif adapté

-sensibilisation aux accidents domestiques

-atelier coloriage

-présentation de la section des jeunes sapeurs-pompiers

-présentation du service de santé

-découverte de l’unité spécialisée : unité sauvetage et déblaiement





Centre de secours de Saint-Joseph (18, rue Justinien Vitry)

-visite de la caserne

-présentation des véhicules (camion-citerne feux de forêt, secours routier, secours à victimes, nombreuses victimes …)

-atelier incendie : établissement des lances et simulation d'un circuit sous appareil respiratoire isolant

-démonstration des gestes qui sauvent (secourisme)

-touche pas à mon pompier : sensibilisation aux missions des sapeurs-pompiers

-secours Routier : présentation du matériel

-découverte de l’unité spécialisée : nautique (sapeurs-pompiers nageurs-sauveteurs-plongeurs)





Centre de secours de Saint-André (460, rue Andropolis, proche de la balance)

-présentation des véhicules (feux urbains, secours à victimes, camion-citerne feux de forêt)

-atelier incendie : présentation de l’appareil respiratoire isolant et des lances d’extinction

-démonstration des gestes qui sauvent en cas d’arrêt cardiaque et étouffement

-touche pas à mon pompier : sensibilisation aux missions des sapeurs-pompiers

-sensibilisation aux accidents domestiques

-découverte de l’unité spécialisée : Cyno (sapeurs-pompiers maitres-chiens)





Centre de secours de La Possession (32, rue Youri Gagarine)

-visite de caserne

-présentation des véhicules (camion-citerne feux de forêt, secours à victimes, feux urbains)

-manœuvre incendie en collaboration avec les sapeurs-pompiers du Port (11h)

-atelier incendie : visée une cible avec une lance incendie et simulation d'un circuit sous appareil respiratoire isolant

-démonstration des gestes qui sauvent (secourisme)

-touche pas à mon pompier : sensibilisation aux missions des sapeurs-pompiers

-Découverte de l’unité spécialisée : groupe d’intervention en milieu périlleux (GRIMP)



La journée nationale des sapeurs-pompiers, c’est quoi ?



La journée nationale des sapeurs-pompiers est une journée dédiée à rendre hommage et à rendre hommage aux sapeurs-pompiers en France. Elle se déroule chaque année le 4ème week-end de juin.



Cette journée est l'occasion de mettre en avant le travail, le dévouement et le courage des sapeurs-pompiers qui assurent la sécurité et la protection des personnes et des biens au quotidien. Des événements sont organisés dans de nombreuses casernes à travers le pays, telles que des portes ouvertes, des manifestations de secours, des cérémonies officielles et des activités de sensibilisation.



La journée nationale des sapeurs-pompiers est l'occasion pour le public de mieux connaître le métier de sapeur-pompier, de découvrir les équipements utilisés et d'échanger avec les professionnels du secteur. C'est également un moment de reconnaissance envers ces héros du quotidien qui engagent leur vie pour sauver celle des autres.



Cette journée symbolique permet de rappeler l'importance du rôle des sapeurs-pompiers dans notre société et de rendre hommage à leur engagement et à leur dévouement au service de la population.

