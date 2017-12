Les sapeurs-pompiers de La Réunion se mobilisent pour le Téléthon

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) et l’Union Des Sapeurs-Pompiers 974 (UDSP 974) annoncent la mobilisation de 600 personnels du SDIS 974 et 70 jeunes sapeurs-pompiers en faveur du Téléthon 2017.



Cette année, le Téléthon fête sa 31ème édition les 8 et 9 décembre. Un grand rendez-vous de généreuse solidarité, pendant lequel, durant trente heures, la France se mobilise pour apporter son soutien aux personnes souffrant de maladies génétiques.



Grâce au Téléthon, les personnes handicapées ont progressé sur le chemin de la citoyenneté. Les aides aux malades ont contribué à améliorer leur bien-être et leur insertion sociale. Les progrès pour la vie sont bien réels.



Pour leur 21ème participation, les sapeurs-pompiers de La Réunion, partenaires traditionnels de la manifestation, comptent une fois encore sur la mobilisation du grand public à leurs côtés.



Ainsi, les sapeurs-pompiers de par leur enthousiasme et leur compétence rivalisent d’imagination pour la réussite de ce mouvement de solidarité sans pareil. Avec un seul objectif commun : sauver les vies humaines et participer quotidiennement au combat pour la vie.



Comme les années précédentes, l’action des Sapeurs-Pompiers se déroulera en deux phases :



- Faire le tour de l’île avec un dévidoir adapté (accessoire servant habituellement à enrouler les tuyaux pendant les interventions sur les incendies divers), aménagé pour la circonstance en tirelire, tiré par des sapeurs-pompiers, des hommes et des femmes qui se relaieront, avec des arrêts programmés dans les centres d’incendie et de secours des communes traversées afin de collecter les fonds destinés au TELETHON.



- Mise en place des boîtes tirelires estampillées AFM-SDIS 974 au sein de différents établissements et commerces : stations-services, pharmacies, centres commerciaux, médecins,…



Tous les centres de secours de l’Ile participent à cette action de solidarité, même ceux qui ne sont pas sur le parcours de la caravane (Cilaos, Plaine-des-Palmistes, Tampon, Les Avirons…).



Le départ pour le tour de l’île est prévu le vendredi 8 décembre à 8H30 sur le front de mer de Saint-Pierre. La caravane, avec en tête la voiture du « directeur de Caravane » et une voiture sono, suivie d’un bus pour le déplacement des athlètes, et un véhicule de ravitaillement, s’arrêtera dans toutes les casernes situées sur le littoral de l’île pour arriver le lendemain à 20h00 (heure prévue) au village du Téléthon à Saint-Pierre avec tous les sapeurs-pompiers.



A cette occasion, le SDIS 974 compte sur la générosité de tous pour que cette opération d’envergure soit une réussite. En 2016, ce tour de l’île des sapeurs-pompiers avait permis de récolter plus de 43 000 euros.



Actions du SDIS 974 :



- Tour de l’île Téléthon des Sapeurs-Pompiers : tour de l’île en 36 heures, 600 personnels du SDIS 974 (Sapeurs-Pompiers et Personnels Administratifs) et près de 70 Jeunes Sapeurs-Pompiers mobilisés.

- départ vendredi 8 décembre à 8h30 sur le front de mer de Saint-Pierre, arrivée au centre d’incendie et de secours (CIS) de Sainte-Rose à 12h et au CIS de Sainte-Suzanne à 19h00.

- départ samedi 9 décembre à 8h depuis la caserne de Sainte-Marie, arrivée à 12h00 à Saint-Paul et arrivée finale au village du Téléthon à Saint-Pierre à 20h00.

- Collecte par les sapeurs-pompiers via les amicales et l’Union Des Sapeurs-Pompiers 974 (UDSP 974) dans chaque commune, par une action de proximité et de solidarité auprès de la population.

- Arrivée au village du Téléthon à Saint-Pierre : à 20h00 les Sapeurs-Pompiers qui viennent de faire le tour de l’île amènent l’urne-dévidoir jusqu’au front de mer afin de rejoindre le dispositif départemental du Téléthon.



Moyens déployés par le SDIS 974 :



- Une voiture-directeur de "La Caravane"

- Voiture sono

- 1 bus de 17 places pour faire les navettes entre les différents points

- Véhicule logistique : ravitaillement des relayeurs

- 30 relayeurs

- 600 personnels du SDIS 974 mobilisés et chargés de la collecte de proximité sur l’ensemble de département.