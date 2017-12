Les sapeurs-pompiers de La Réunion se mobilisent pour le Téléthon - 7 décembre 2017

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) et l’Union Des Sapeurs-Pompiers 974 (UDSP 974) ont mobilisé 600 personnels du SDIS 974 et 70 jeunes sapeurs-pompiers en faveur du Téléthon 2017.

Cette année, le Téléthon a fêté sa 31ème édition les 8 et 9 décembre. Un grand rendez-vous de généreuse solidarité, pendant lequel, durant trente heures, la France se mobilise pour apporter son soutien aux personnes souffrant de maladies génétiques.

Grâce au Téléthon, les personnes handicapées ont progressé sur le chemin de la citoyenneté. Les aides aux malades ont contribué à améliorer leur bien-être et leur insertion sociale. Les progrès pour la vie sont bien réels.

Pour leur 21ème participation, les sapeurs-pompiers de La Réunion, partenaires traditionnels de la manifestation, ont pu compter une fois encore sur la mobilisation du grand public à leurs côtés.

