Les sapeurs-pompiers de La Réunion rendent hommage à leurs disparus

L’ambiance était solennelle au centre d’incendie et de secours de Saint-Denis ce samedi 13 juin. Le SDIS 974 a rendu hommage aux sapeurs-pompiers de France décédés en service commandé à l’occasion de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers (JNSP).



Cette cérémonie était présidée par Jacques Billant, Préfet de La Réunion et Hermann Rifosta, président du conseil d’administration du SDIS 974, en présence du contrôleur général Hervé Berthouin, directeur départemental du SDIS 974, des membres du bureau du conseil d’administration et des cadres de l’établissement.



La crise sanitaire a restreint le format de la cérémonie. Un message du ministre de l’Intérieur a été lu avant un hommage rendu aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé. Puis un dépôt de gerbes a eu lieu avant une remise de décorations aux personnels de l’établissement pour leur engagement et leur sens du devoir.



"Ces sapeurs-pompiers par leur courage en toutes situations, leur engagement dans leurs missions et la passion avec laquelle ils répondent aux exigences de leur métier, sont à la fois la fierté de l’établissement et celle des réunionnais" indique Hermann Rifosta, Président du conseil d’administration du SDIS 974.



La JNSP dans son format habituel (casernes portes ouvertes, mise en place de village pompiers, démonstrations et présentations au grand public) est reportée au samedi 12 septembre 2020, si les circonstances sanitaires le permettent.