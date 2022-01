Les sanctions pour les non-vaccinés dans le monde

Depuis plusieurs semaines, le projet de loi sur le pass vaccinal agite les débats. Les déclarations du gouvernement sont explicites : “On assume de faire peser la pression sur les personnes qui ne sont pas vaccinées", a affirmé le porte-parole du gouvernement ce dimanche sur BFM .



Le projet de loi prévoit notamment l’obligation de présenter un pass pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boissons (à l'exception de la restauration collective), aux foires, séminaires et salons professionnels, et aux transports publics inter-régionaux (avions, trains, cars).



Des amendes tous les mois



Dans d’autres pays, les autorités misent aussi sur la vaccination. Pour inciter la population à recevoir les injections, les non-vaccinés font l’objet de sanctions strictes.



En Autriche, depuis le 19 novembre le vaccin est obligatoire. À partir de la mi-mars, les non-vaccinés de plus de 14 ans s’exposent à une amende de 600 euros tous les trois mois. Cette somme pourrait aller jusqu’à 3.600 euros en cas de non-paiement.



En Grèce, l’obligation sera mise en application dès le 16 janvier. Une amende de 100 euros tous les mois est prévue pour ceux qui n’auront reçu aucune dose.



En Italie, où l’obligation vaccinale est en vigueur depuis le 5 janvier dernier pour les plus de 50 ans qui ne travaillent pas, les contrevenants s'exposent à une amende de 100 euros.

Le “green pass” sera également exigé aux plus de 50 ans en activité, à partir du 15 février prochain.





Licenciement et suspension d’aides



Au Vatican, depuis octobre, d’une amende au licenciement, ceux qui refusent l’injection du vaccin risquent de lourdes sanctions.



Le gouvernement canadien, lui, a pris la décision de suspendre les allocations-chômage aux réfractaires.

Interdictions d’accès à internet, aux aides, à l’emploi ou au permis de conduire sont aussi prévues. Au Québec, la situation sanitaire s'envenime et les autorités vont plus loin. À partir du 18 janvier, les Québécois ne pourront plus acheter de l'alcool ou du cannabis sans passeport vaccinal.



À Singapour, en cas d'admission en soins intensifs, les non-vaccinés devront mettre la main au portefeuille et assumer le coût de l’hospitalisation.



En Indonésie, Ceux qui refusent l'injection peuvent recevoir une amende équivalant à 315 euros, voire être privés de certaines aides gouvernementales. Peuvent aussi leur être refusés le renouvellement de permis de conduire ou des lettres de recommandation de la police, qui peuvent être nécessaires pour travailler.



Au Pakistan, dans la province du Pendjab, ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner sont soumis à un isolement numérique. Les cartes SIM, qui permettent à une grande partie de la population d’utiliser Internet, peuvent être bloquées par les autorités.