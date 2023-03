Communiqué "Les sanctions envers les jeunes LR doivent cesser !"

Par communiqué de presse adressé le 20 février dernier à Monsieur Michel Fontaine, président de la Fédération de La Réunion des Républicains, j’ai eu l’occasion d’alerter une première fois sur le « malaise » des jeunes LR. Par NP - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 08:56





Guilhem CARAYON, président des jeunes LR, se voit aujourd’hui lui aussi menacé de la même sanction. Sa faute ? Lors d’un débat organisé par le magazine mensuel conservateur « L’Incorrect », Guilhem aurait pris l’initiative de faire l’inventaire de ce qu’il pouvait bien avoir de commun avec des jeunes responsables politiques de sa génération appartenant au Rassemblement National et au parti Reconquête ! Je pense l'avoir vu répondre d’un cœur sincère et surtout selon les convictions qui sont les siennes. Il n’en est pas moins menacé d’être démis.



Encore une fois, je me pose la question de la liberté qui est la nôtre. Notre liberté de penser, de croire, de nous battre ou même d’agir en portant nos couleurs. Encore une fois je m’interroge sur l'utilité de nos méthodes, qui se bornent, s’agissant des jeunes LR, à l’invective ou à la sanction. Nos jeunes n’ont pas l’avantage d’avoir connu notre parti à l’époque de sa splendeur et pourtant, ils ont eu la loyauté de nous rejoindre et surtout, de rester à nos côtés. Alors que la période est difficile pour notre formation politique, allons-nous ajouter de l’injustice au malheur en sanctionnant le président que nos jeunes se sont choisis ? L’absence de dynamisme de nos fédérations n'est-elle pas une punition suffisante pour nos jeunes générations ?



Guilhem CARAYON est de notre famille politique. Aurélien PRADIÉ est de notre famille politique et l’esprit gaulliste qui est le nôtre doit nous mener aux plus fortes réactions lorsque les nôtres sont menacés dans l'expression de leurs convictions. Force est de constater qu’aujourd’hui nous sanctionnons pour faire plaisir à d’autres partis ou dans l’espoir de convaincre un électorat absolument sceptique quant à nos méthodes. Sur ce constat, je ne peux qu’appeler les cadres de notre mouvement à se manifester autrement que par des demandes de sanctions envers nos jeunes.



Bien évidemment, je m’oppose moi-même fermement à ce que toute sanction soit prononcée à l’encontre de Monsieur Guilhem CARAYON. Libre à lui d’échanger des vues publiques ou privées avec le RN, LFI, le PS...Tant que nous n'aurons aucune dynamique dans nos fédérations, nous n'avons rien à lui reprocher.



Murielle Sisteron

Référente d’Aurélien PRADIÉ à la Réunion Membre du comité LR de la première Circonscription

Ancienne secrétaire nationale chargée de mission UMP

Présidente de l’association « LA POPULAIRE » J’ai regretté, comme beaucoup, le caractère très assumé de la destitution d’Aurélien PRADIÉ, représentant du courant de la ” droite populaire” (pour rappel : il a été démis après avoir été applaudi par les députés NUPES, alors qu’il défendait une ligne différente de la majorité présidentielle lors du débat parlementaire sur la réforme des retraites).Guilhem CARAYON, président des jeunes LR, se voit aujourd’hui lui aussi menacé de la même sanction. Sa faute ? Lors d’un débat organisé par le magazine mensuel conservateur « L’Incorrect », Guilhem aurait pris l’initiative de faire l’inventaire de ce qu’il pouvait bien avoir de commun avec des jeunes responsables politiques de sa génération appartenant au Rassemblement National et au parti Reconquête ! Je pense l'avoir vu répondre d’un cœur sincère et surtout selon les convictions qui sont les siennes. Il n’en est pas moins menacé d’être démis.Encore une fois, je me pose la question de la liberté qui est la nôtre. Notre liberté de penser, de croire, de nous battre ou même d’agir en portant nos couleurs. Encore une fois je m’interroge sur l'utilité de nos méthodes, qui se bornent, s’agissant des jeunes LR, à l’invective ou à la sanction. Nos jeunes n’ont pas l’avantage d’avoir connu notre parti à l’époque de sa splendeur et pourtant, ils ont eu la loyauté de nous rejoindre et surtout, de rester à nos côtés. Alors que la période est difficile pour notre formation politique, allons-nous ajouter de l’injustice au malheur en sanctionnant le président que nos jeunes se sont choisis ? L’absence de dynamisme de nos fédérations n'est-elle pas une punition suffisante pour nos jeunes générations ?Guilhem CARAYON est de notre famille politique. Aurélien PRADIÉ est de notre famille politique et l’esprit gaulliste qui est le nôtre doit nous mener aux plus fortes réactions lorsque les nôtres sont menacés dans l'expression de leurs convictions. Force est de constater qu’aujourd’hui nous sanctionnons pour faire plaisir à d’autres partis ou dans l’espoir de convaincre un électorat absolument sceptique quant à nos méthodes. Sur ce constat, je ne peux qu’appeler les cadres de notre mouvement à se manifester autrement que par des demandes de sanctions envers nos jeunes.Bien évidemment, je m’oppose moi-même fermement à ce que toute sanction soit prononcée à l’encontre de Monsieur Guilhem CARAYON. Libre à lui d’échanger des vues publiques ou privées avec le RN, LFI, le PS...Tant que nous n'aurons aucune dynamique dans nos fédérations, nous n'avons rien à lui reprocher.