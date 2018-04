Les salariés des paillotes attendent des explications de Jean-Hugues Ratenon

A leur demande, Jean-Hugues Ratenon rencontre ce vendredi au K'Banon les employés des paillotes de l’Hermitage dont l’activité est menacée par la suspension des AOT. Plus d'une centaine d'emplois directs et indirects sont concernés.Nombre d’entre-eux avaient été choqués par les dégradations survenues dimanche lors d’un rassemblement organisé par le Kolektif Union Rényoné Responsab (KURR) . Des plaintes ont été déposées. Deux personnes ont été mises en examen, placées sous contrôle judiciaire et remises en liberté. Les explications du député sont attendues. "On ne comprend pas pourquoi Jean-Hugues Ratenon, député de la République, a apporté son soutien à cette manifestation alors qu'il est question de perte d'emplois", déplore Olivier Cargon, manager du restaurant la Bobine.Mardi, Jean-Hugues Ratenon, député Insoumis, a réaffirmé son soutien à la cause du Collectif pour la défense du domaine maritime. "Des constructions, quelles qu’elles soient, ne peuvent pas empiéter sur des espaces publics en violation de la Loi. Cela n’a fait que trop durer. Il faut arrêter 'ek sa'". Pour autant, le député souhaite que la situation des employés soit examinée de près par le biais d’une réunion avec l’ensemble des acteurs concernés.