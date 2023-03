Communiqué "Les salariés de l’Hôtel Mercure Créolia sont fatigués de voir leurs salaires stagner"

La CGTR Commerce et Services appelle tous ses militants à se rassembler devant l’Hôtel Mercure Créolia pour protester contre la stagnation des salaires. Par N.P - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 14:32

Les salariés de l’Hôtel Mercure Créolia sont fatigués de voir leurs salaires stagner alors que l’inflation flambe.



Pour la 4ème année consécutive, la direction du Mercure Créolia annonce 0 € d’augmentation de salaire pour tous les salariés.



Si pendant la période COVID, 2020 et 2021, cette décision était compréhensible, aujourd’hui nous ne pouvons plus accepter une telle situation.



Les salariés du Mercure Créolia ne travaillent que pour satisfaire les exigences du Groupe EXSEL … aujourd’hui nous disons STOP.



A l’appel de la CGTR Hôtel Créolia, les salariés observeront un débrayage d’une heure (08h à 09h) le 07 mars 2023 pour faire entendre leurs revendications.



A cette occasion la CGTR Commerce et Services appelle tous ses militants à se rassembler devant l’Hôtel Mercure Créolia.



Georges CARO

Secrétaire Général

CGTR Hôtel Créolia

CGTR Commerce et Services