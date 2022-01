A la Une .. Les salariés de l'ASFA en grève devant le siège à St-Denis

C'est en raison de l'échec des négociations annuelles obligatoires (NAO) que l'intersyndicale menée par la CFDT Santé-Sociaux et la CGTR Santé de l'Action Sociale est mobilisée devant les grilles de l'Association Saint-François d'Assise (ASFA) à compter de ce mardi. Par SI - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 14:58

Ce préavis de grève est valable pour l'ensemble du personnel médical et non-médical relevant de l'ensemble des établissements de l'ASFA.



La CGTR et la CFDT appellent la direction à rouvrir sans délai "de véritables négociations" avec les représentants du personnel pour obtenir notamment le renouvellement de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (PEPA) "pour tous les salariés ASFA", l'amélioration des conditions de travail qui se détériorent dans certains établissements, sans oublier "le respect des instances représentatives du personnel" et "'l'arrêt des pressions".



Brigitte Chane-Hime (CFDT) et Gabriel Huet (CGTR) reviennent sur cette mobilisation :