Les salariés d'Apavou en colère contre la justice: "On veut la tête de notre dirigeant"

"On veut la tête de notre dirigeant (Armand Apavou ndlr). On veut détruire un groupe", pointe du doigt de son côté Jean-Philippe Hoarau, de la société Artea, également liquidée. Seules deux sociétés, BLI Batipro logements intermédiaires et Prologia peuvent continuer leurs activités.



Les salariés de ces entreprises étaient également mobilisés pour apporter leur soutien à leurs collègues. "Nous avons contribué à l'amélioration du groupe, nous ne pouvons pas travailler sans les autres sociétés. Il faut prendre en compte l'humain et pas uniquement les intérêts financiers", a clamé Patricia Técher, commerciale chez BLI.



La direction du groupe Apavou a décidé de faire appel de la décision du tribunal de commerce. Elle demande la suspension des jugements.