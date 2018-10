A la Une .. Les salaires de la fonction publique supérieurs de 34% à La Réunion L’observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) s'est réuni en séance plénière le mercredi 30 octobre 2018 à la préfecture de Saint Denis afin de faire état, selon une étude, de la différence de traitement des salaires entre la Réunion et la métropole. Travailler dans une administration à La Réunion, représenterait un avantage de 34% sur le salaire.

En 2015, ce sont 82 900 salariés qui était employés par les administrations publiques réunionnaises pour un salaire moyen de 2570€ par mois, ce qui représente 34% de plus que dans les entreprises de l'île. Cet écart de salaire s’explique en grande partie par une proportion de cadres (médecins, professeurs…) et de professions intermédiaires (infirmiers, officiers de police…) plus élevée que dans le privé. À La Réunion, 15 % des salariés des administrations publiques sont des cadres (contre 9 % dans les entreprises) et 28 % occupent des professions intermédiaires (contre 18 %).



L’écart avec la province est particulièrement élevé dans l’administration publique hospitalière (+ 47 %) et l’administration publique d’État (+ 37 %), mais réduit dans l’administration publique territoriale (+ 6 %).



Les salaires dans les entreprises à La Réunion en 2015

En 2015, un salarié d’une entreprise de La Réunion perçoit en moyenne 1 920 euros nets par mois. Il s’agit du salaire en équivalent temps plein (EQTP), donc converti à un temps complet pendant toute l’année, quel que soit le volume de travail effectif. En 2015, les entreprises réunionnaises emploient 139 400 salariés en équivalent temps plein.



Les salaires sont inférieurs en moyenne de 5 % à ceux des régions de province et de 8 % à ceux des autres DOM "historiques" (Guadeloupe, Martinique, Guyane). L’écart est plus élevé pour les bas salaires : les 10 % des salariés les moins bien rémunérés à La Réunion perçoivent en moyenne 8 % de moins qu’en province, tandis que les 10 % les mieux rémunérés touchent en moyenne 2 % de moins.



En conséquence, les inégalités salariales sont plus prononcées à La Réunion : les 10 % de salariés les plus rémunérés perçoivent en moyenne un salaire 4,7 fois supérieur à celui des 10 % les moins rémunérés, contre 4,4 en province. La rémunération plus élevée s’explique par ailleurs par une plus grande ancienneté des salariés du public (45 ans d’âge moyen, hors contrats aidés, contre 40 ans dans les entreprises). Enfin, les spécificités des rémunérations dans les administrations publiques des Outre-mer tirent aussi les salaires des administrations publiques vers le haut. Le salaire moyen dans les administrations publiques réunionnaises est ainsi supérieur de 17 % à celui perçu dans celles de province.L’écart avec la province est particulièrement élevé dans l’administration publique hospitalière (+ 47 %) et l’administration publique d’État (+ 37 %), mais réduit dans l’administration publique territoriale (+ 6 %). Pascal Robert Lu 237 fois





