Les routes à double-sens bientôt limitées à 80 km/h au lieu de 90 km/h

Ce début d’année 2018 devrait marquer la fin des routes à double-sens limitées à 90 km/h. Selon nos confrères du journal Le Point, cette nouvelle limitation abaissée devrait être confirmée au courant du mois de janvier.



Le Conseil Interministériel de sécurité routière envisage de baisser de 10 km/h la vitesse de circulation sur les deux voies ne présentant pas de séparation centrale, soit une majorité des routes nationales, départementales et communales.



Une mauvaise nouvelle pour les automobilistes, qui s’exposent ainsi à des contrôles radars encore plus sévères.



Pour Vincent, propriétaire d’une station service, "90 km/h c’était la bonne limite. Ce n’est pas en faisant passer les limitations à 80 km/h qu’on va résoudre le problème. En plus regardez toutes les nouvelles voitures sont des grosses cylindrées, c’est toujours plus puissant donc pour moi ce n’est pas une bonne nouvelle. Pourtant je ne suis pas quelqu’un qui roule vite!"



Philippe, un automobiliste y voit des avantages liés "à plus de confort et de sécurité pour tout le monde. Ça dépend des conditions météorologiques, actuellement même 70 km/h c’est trop!"



Ludovic quant à lui a du mal à y croire. "Ça sert à quoi? Tout le monde va continuer à rouler à 90 km/h, si il y avait une différence de 20 km/h encore, ça ferait une différence. Il y a peut être d’autres mesures plus intelligentes à mettre en place."



Un désaccord partagé par une autre automobiliste, pour qui cette mesure est à la limite "dangereuse. Les gens ne roulent pas trop vite et il faudrait plus de fluidité."