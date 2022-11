Mayotte Les ronds-points de Passamainty et Doujani feront place à des feux rouges

À Mayotte, les ronds-points de Passamainty et Doujani vont être remplacés par des feux rouges. Par L.C - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 15:40

La démolition des ronds-points de Passamainty et Douajni débutera d’ici le 14 novembre et jusqu’en janvier 202, rapporte le journal Les Nouvelles de Mayotte. Ils seront remplacés par des feux rouges afin d’améliorer la circulation et de permettre la mise en service du premier tronçon Caribus de Passamainty au rondpoint du Baobab.



Cela vise surtout à la réalisation des travaux de la construction du « pôle échange multimodal » devant l’ancien local de la croix rouge de Passamainty.



Tout cela entraînera des embouteillages supplémentaires, le temps que les feux soient placés et actifs, précise le média. Entre temps, une signalisation spécifique sera installée pour contrôler le trafic par la nouvelle rue en finition le long de la rocade de M’Tsapere.´