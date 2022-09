Les rondavelles partenaires sont prêtes pour la semaine du développement durable

Les mégots de cigarettes constituent un véritable fléau pour les plages et mers. La plage n’est pas un cendrier géant et jeter son mégot dans le sable ne doit pas être une réflexe. Le mégot se retrouvera dans l’océan, où il libérera ses produits toxiques, comme le goudron, la nicotine, la glycérine ou l’acétate.Un mégot jeté sur une plage mettra plusieurs années à se dégrader et intoxiquera des animaux marins ou les poissons qui pourront l’avaler. A La Réunion pour s’en débarrasser, il n’y a pas d’autres choix que de les ramasser.